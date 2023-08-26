Сергеев про 4:0 с «Уралом»: «Зенит» полностью доминировал»

Теги Зенит премьер-лига Россия Матео Кассьерра Матч ТВ Клаудиньо Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев считает, что «Зенит» доминировал в игре с «Уралом» (4:0).

– Ожидали, что настолько все легко получится?

– Не ожидали, но полностью доминировали всю игру. В первом тайме забили свои голы, во втором довели дело до победы. Хорошая игра получилась. Знали, что «Урал» ведет прессинг неожиданно высоко, и надо было прибавлять, что мы сегодня и показали. Победили заслуженно.

Тренерский штаб сказал: больше агрессии на защитников, доминировать всю игру. От этого у них было много ошибок. Гол Клаудиньо вышел за счет прессинга.

Последние матчи мы играли в два нападающих, сейчас уже привыкли. Когда в обороне Кассьерра помогает, где‑то я помогаю, взаимопонимание уже есть. У тренерского штаба будет болеть голова, им выбирать схему на следующие игры, – сказал форвард «Зенита».

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4 комментария

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Андрей Баженов
Класс!!! В одну калитку! Было ощущение, что играем с ФНЛ.
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kilo_gilo
радует,что на фоне разговоров о том,что Зениту нужен забивной форвард и Ваня,и Матео отличную результативность показывают!
+6
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gukmamop
Полностью доминировали. Полностью.
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Stas Politik
Ответ kilo_gilo
радует,что на фоне разговоров о том,что Зениту нужен забивной форвард и Ваня,и Матео отличную результативность показывают!
Однако это не отменяет того, что третий форвард действительно нужен для ротации и конкуренции в нападении.
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