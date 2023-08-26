Семак про 4:0 с «Уралом»: «Хорошая, качественная игра «Зенита», смотрелись уверенно. Есть разница в тех, кто играет сейчас и кто начинал сезон – подстраиваемся»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Урал Матч ТВ Футбол

Сергей Семак считает, что «Зенит» показал качественный футбол в игре с «Уралом».

Встреча 6-го тура Мир РПЛ прошла в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась 4:0 в пользу хозяев.

«Хорошая, качественная игра в нашем исполнении, смотрелись уверенно, создавали и реализовывали моменты. Добились хорошего результата при качественной игре.

Схема с тройкой? У нас отсутствует целая группа центральных защитников, поэтому нам нужно использовать на этой позиции игроков, для которых она не родная. Что касается тройки, то такая игра более надежная для нас.

Мы стараемся делать максимум из той ситуации, в которую мы попали. Есть разница в игроках, которые играют сейчас и которые начинали сезон. Меняются вводные, а мы подстраиваемся под ситуацию, в которой оказались», – сказал тренер «Зенита».

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15 комментариев

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ZarvuR2020
Ответ Роман Олегов
Я все жду, когда Коваленко начнет раскрываться, но вместо него все больше раскрывается Васильев. Столько полезных действий за достаточно небольшой временной промежуток. Лучше всех смотрелся из вышедших на замену. Походу, реально футболист растет. А вот Алёша Сутормин - это... Алеша Сутормин) Единственная надежда Урала хоть на что-то в этом матче.
Не будем Лёху за этот тур ругать, когда реально было надо, он Зиньковского на фланге за пивом отправил.
+14
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+14
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Роман Олегов
Я все жду, когда Коваленко начнет раскрываться, но вместо него все больше раскрывается Васильев. Столько полезных действий за достаточно небольшой временной промежуток. Лучше всех смотрелся из вышедших на замену. Походу, реально футболист растет.
А вот Алёша Сутормин - это... Алеша Сутормин) Единственная надежда Урала хоть на что-то в этом матче.
+11
-1
+10
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Filipp Gorski
Хорошо отыграли
Наконец то по полю носились, прессинговали
Надеюсь в матче с пони тоже достойно сыграют
+5
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+5
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Dmitriy Vin
Богданыч, спасибо что вернул желание в действие команды. очень вовремя, ошибаться уже нельзя не было , нужны очки
+3
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Nick Crosier
Касьера просто неудержим
+3
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Кирилл.С-Пб
Ответ Ivan Petrov
Договорняк,к бабке не ходи... Гриша слил матч
Это про прошлый матч Зенита?
+4
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Marienburg
Ответ Ivan Petrov
Договорняк,к бабке не ходи... Гриша слил матч
Чернов, перелогинься
+3
-1
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Кирилл.С-Пб
Ответ Ivan Petrov
Конечно прошлый ,ведь он уже закончился... С логикой у тебя проблемы...
А у тебя с восприятием окружающего мира
+3
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MyGerodot
Красиво сыграли ребята. Необычен гол Сергеева, открывшего счёт. Бил с острого угла, перекрытого вратарём. Иван хладнокровно не стал пытаться пробить в упор. Он сработал аккуратненько, подцепив мяч ногой и как хирург ланцетом очень аккуратно занёс мяч в ворота.😜). Ну и Касьерра, прежде несколько суматошный, сумел выдерживать паузу, обводить лежащего вратаря. И молодой Васильев был очень неплох. Так держать, Зенит!
+2
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Marienburg
Ответ Роман Олегов
Я все жду, когда Коваленко начнет раскрываться, но вместо него все больше раскрывается Васильев. Столько полезных действий за достаточно небольшой временной промежуток. Лучше всех смотрелся из вышедших на замену. Походу, реально футболист растет. А вот Алёша Сутормин - это... Алеша Сутормин) Единственная надежда Урала хоть на что-то в этом матче.
Единственная надежда Урала в состав не попала, а стоило выпустить во втором тайме, разбавить стадиону хандру
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Фантом
Ответ Роман Олегов
Я все жду, когда Коваленко начнет раскрываться, но вместо него все больше раскрывается Васильев. Столько полезных действий за достаточно небольшой временной промежуток. Лучше всех смотрелся из вышедших на замену. Походу, реально футболист растет. А вот Алёша Сутормин - это... Алеша Сутормин) Единственная надежда Урала хоть на что-то в этом матче.
Да ладно, там мяч просто попал в руку (если вообще попал) - такое может случиться с каждым.
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