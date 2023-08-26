Семак про 4:0 с «Уралом»: «Хорошая, качественная игра «Зенита», смотрелись уверенно. Есть разница в тех, кто играет сейчас и кто начинал сезон – подстраиваемся»
Сергей Семак считает, что «Зенит» показал качественный футбол в игре с «Уралом».
Встреча 6-го тура Мир РПЛ прошла в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась 4:0 в пользу хозяев.
«Хорошая, качественная игра в нашем исполнении, смотрелись уверенно, создавали и реализовывали моменты. Добились хорошего результата при качественной игре.
Схема с тройкой? У нас отсутствует целая группа центральных защитников, поэтому нам нужно использовать на этой позиции игроков, для которых она не родная. Что касается тройки, то такая игра более надежная для нас.
Мы стараемся делать максимум из той ситуации, в которую мы попали. Есть разница в игроках, которые играют сейчас и которые начинали сезон. Меняются вводные, а мы подстраиваемся под ситуацию, в которой оказались», – сказал тренер «Зенита».
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
А вот Алёша Сутормин - это... Алеша Сутормин) Единственная надежда Урала хоть на что-то в этом матче.
Наконец то по полю носились, прессинговали
Надеюсь в матче с пони тоже достойно сыграют