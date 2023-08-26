Гончаренко про 0:4 с «Зенитом»: «Урал» не сильно расстроен игрой – будем понимать, что делать. Мы играли достаточно удобно, так нельзя»

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Матч ТВ Футбол

Виктора Гончаренко не расстроило разгромное поражение от «Зенита» (0:4).

«Знаете, есть такие матчи, которые очень полезны в плане понимания, куда мы идем. Если кто‑то думает, что мы сильно расстроены игрой и результатом, то нет.

Мы оттолкнемся от этого и будем понимать, что нам делать. Мы играли достаточно удобно, так нельзя. Столько передач сделать внутрь, потерять и дать «Зениту» разбежаться... Так еще надо умудриться сыграть.

Это только три очка, но пищи для размышления у нас больше. Как таковой игры в атаке у нас не было. Здесь две крайности: что нам надо и что не надо делать», – сказал тренер «Урала».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Шевченко
Хороший комментарий, Гончаренко очень адекватен в оценках
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mapku3
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Неделю назад тоже договорняк катали?
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
костянчик1918
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Что скажешь про 7-1 , 5-1 ?
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Беляков
Бедный Гончаренко. Приходится терпеть крик сумасшедшего Иванова.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вольдемар Непутёвый
ну хоть не сказал , что на 21 минуте судья сломал игру желтой карточкой )
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artpal
Ответ Slavnov
Одного не понимаю,почему на зенит никто особо не настраивается,еле бегают,теряют мячи на ровном месте,борьбы минимум,вроде чемпион,должны стараться показать себя,на их фоне,а они сливают не напрягаясь,на спартак же,все как на последний матч в жизни выходят,94 минута все носятся как угорелые,после свистка падают на газон и их вывозить на тележке надо...
Согласен. Взять тот же Спартак - абсолютно на Зенит в прошлом туре не настроились - еле бегали, теряли мячи на ровном месте
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Isa Babaev
Ответ Владислав Шевченко
Хороший комментарий, Гончаренко очень адекватен в оценках
А теперь сравните с Абаскалем и его отмазками
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
Ответ Владислав Шевченко
Хороший комментарий, Гончаренко очень адекватен в оценках
Вот это тренер! Это настоящий тренер!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Antonio Gaudi
Ответ Александр Беляков
Бедный Гончаренко. Приходится терпеть крик сумасшедшего Иванова.
Это вообще какая-то странная дичь, что владелец клуба мало того, что сидит на скамейке, так ещё и постоянно поддавливает тренера эмоционально, буквально мешая ему руководить командой по ходу матча.
Просто представляю себе шейха, который спорит с Гвардиолой во время матча. Или Абрамовича, который орет на Моуриньо во время атаки Челси.Или как Перес договаривается с лайнсменами прямо на бровке... Столько сюжетов потерял европейский футбол...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Desperadoes
Иванов, ну так нельзя ***
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Московские в своем репертуаре, если Урал победил цСКАМ и розовых, то значит он и Зенит должен обыграть! А если нет, значит договорняк! Какие же они скучные люди.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Олегов
Так оно и видно, что не очень заморачивались) Такого беспомощного Урала не ожидал увидеть. Но зато сегодня я увидел что-то новенькое в футболе - высокий прессинг пешком))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс75
А часто так бывает, чтобы два гола забивали после передач, отданных от своих ворот точно в ноги чужим нападающим?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Я уже давно не удивляюсь тому факту, что команда которая на ходу сразу играть забывает и сам себе голы привозит просто помутнение какое то)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий