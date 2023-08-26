Кассьерра – лучший бомбардир РПЛ с 6 голами за 6 матчей. У него было 2 мяча в прошлом сезоне

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Урал Мартин Крамарич Матео Кассьерра Федор Чалов Сочи Футбол

Матео Кассьерра вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

На 30-й минуте матча 6-го тура Мир РПЛ против «Урала» (4:0, второй тайм) нападающий забил второй гол «Зенита», пробежав с центра поля. Во втором тайме колумбиец оформил дубль.

Это 5-й и 6-й голы Кассьерры в 6-м матче за «Зенит» в этом розыгрыше чемпионата России, все – с игры. Ранее он забивал «Спартаку» (3:1) и «Ростову» (1:1), а также сделал дубль в игре с «Пари НН» (2:0).

Кассьерра лидирует в списке бомбардиров РПЛ. На втором месте идет нападающий ЦСКА Федор Чалов (4 гола с пенальти за 6 матчей), на третьем – Мартин Крамарич, у которого 3 гола за «Сочи» в 3 матчах.

За 26 матчей прошлого сезона РПЛ Матео забил 2 мяча.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенита» с «Уралом».

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34 комментария

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Борис Энгельгардт
вышел из тени Малкома?)
+47
-1
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Сергей48
Разогналась команда! Теперь не остановить Зенит!
+32
-2
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Александр Пряхин
Вот Зенит и набирает ход. И без усиления будут главными фаворитами
+23
-2
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АланСмити
Кассьерра начал показывать то, что ждали от него в прошлом году. Всё-таки куда лучше, когда у напа даже при низкой реализации всё-таки есть моменты. В прошлом году мб как-то излишне нервничал, а сейчас максимально хладнокровен и забивает по максимуму.
+16
0
+16
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Давид Agabekyan
Ответ Всеволод Бобров
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Если бы все играли идеально, каждый матч заканчивался бы 0:0
+13
0
+13
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Рашпель793
Верил в Кассьерру. Всё-таки очень уж странно было, что человек фееривший в Сочи вдруг сдулся в Зените. Приживаться пришлось долго к новой команде, но плоды стал давать, что не может не радовать.
+11
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Balt
Ответ Александр Пряхин
Вот Зенит и набирает ход. И без усиления будут главными фаворитами
Да куда им усиливаться... Итак самый дорогой состав РПЛ. ) Укомплектованы до зубов.
+8
-2
+6
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Филипп Петров
Ну если брать РПЛ, то действительно два гола. А если весь прошлый сезон (включая Суперкубок) считать, то шесть. А если по «гол+пас», то 14 (6+8) очков.

Рад, что Матео адаптировался! Большой привет из Сочи
+5
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Всеволод Бобров
к чему тут это? Я говорю про игру Зенита. Её нет.
Всё у Зенита есть. Отличное движение, прессинг, контрпрессинг, быстро ходит мяч. Плюс отлично вытягивают линии Урала, что и нарабатывали на сборах, здорово пользуясь освобождаемыми зонами. Ну и физуха лучше, чем в первых турах, это очевидно.
+4
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Сергей48
Ответ Всеволод Бобров
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А кто заставляет Урал ошибаться?)
+4
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Давид Agabekyan
Ответ Balt
Да куда им усиливаться... Итак самый дорогой состав РПЛ. ) Укомплектованы до зубов.
Место для роста всегда есть
+3
0
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Даниил Гутин
Ответ Борис Энгельгардт
вышел из тени Малкома?)
Из тени Сергеева
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Данко Лазович
взростили зверя)
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Игорь Ерофеенков
Ответ Balt
Да куда им усиливаться... Итак самый дорогой состав РПЛ. ) Укомплектованы до зубов.
Настолько до зубов, что сейчас на поле один номинальный ЦЗ
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Balt
Ну Кассьера прям поиздевался на Уралом.
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Данил Кублицкий
Что ответит Дзюба ?🤭
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Сергей48
Ответ Всеволод Бобров
не знаю, сами ошибаются. Кто помазуна заставлял? Его кто-то прессинговал?
Бывает такое, что и прессинговать не нужно, так как до матча мандраж уже и ноги трясутся!) Вот и ошибки на ровном месте! А Зенит поймал кураж! Думаю голы ещё будут! Мои сочувствия болельщикам Урала🤝
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Иван Есев
Не сомневаюсь, что Касьерра станет лучшим бомбардиром по итогам чемпионата,приятно наблюдать как он расцвёл после засушливого сезона.
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zzzeeerrrooo
Ответ Всеволод Бобров
ну когда приезжают на Газпром всегда почему-то ножки трясутся, совпадение))
У Спартака они и в Тушино трясутся
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Всеволод Бобров
как это относится к косякам игроков Урала?
Косяки Урала - это косяки Урала. Эти две вещи никак друг друга не исключают. Зенит играет классно.
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FudPro
Ответ Всеволод Бобров
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Зенит так заставляет ошибаться
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Игорь М.
Ответ Всеволод Бобров
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с Динамо было 2 ошибки у Зенита и 2 гола пришли из-за них. Без ошибок было бы 2:1 в пользу Зенита)
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bengalsckyzh
В этом сезоне РПЛ он забьёт не менее 20 мячей с игры.
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