Кассьерра – лучший бомбардир РПЛ с 6 голами за 6 матчей. У него было 2 мяча в прошлом сезоне

Матео Кассьерра вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

На 30-й минуте матча 6-го тура Мир РПЛ против « » (4:0, второй тайм) нападающий забил второй гол « », пробежав с центра поля. Во втором тайме колумбиец оформил дубль.

Это 5-й и 6-й голы в 6-м матче за «Зенит» в этом розыгрыше чемпионата России, все – с игры. Ранее он забивал «Спартаку» (3:1) и «Ростову» (1:1), а также сделал дубль в игре с «Пари НН» (2:0).

Кассьерра лидирует в списке бомбардиров . На втором месте идет нападающий ЦСКА Федор Чалов (4 гола с пенальти за 6 матчей), на третьем – Мартин Крамарич, у которого 3 гола за « » в 3 матчах.

За 26 матчей прошлого сезона РПЛ Матео забил 2 мяча.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенита» с «Уралом».

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