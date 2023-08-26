«Зенит» выиграл 4 матча подряд и опередил «Урал» в таблице – выше только «Краснодар». Екатеринбуржцы уступили впервые в этой РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Краснодар Футбол

«Зенит» выиграл 4 матча подряд и опередил «Урал» в таблице.

Случилось это после очного матча команд в 6-м туре Мир РПЛ, где петербуржцы выиграли 4:0.

На данный момент «Зенит» идет на 2-м месте в таблице, набрав 13 очков. У «Урала» столько же, но команда уступает «Зенит» из-за поражения в личной встрече. У «Краснодара» на балл больше.

Стоит отметить, что «Урал» проиграл впервые в этом сезоне РПЛ. Было 4 победы и ничья.

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36 комментариев

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Иван Есев
Я бы не стал хвалить Зенит, ведь все мы знаем, что если бы не желтая карточка на 20-й минуте матча игроку Урала,то всё бы было по-другому.
+114
-5
+109
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Никита Румянцев
Чемпион 3ех туров наигрался, теперь можно и настоящему Чемпиону возвращаться на первое место
+53
-11
+42
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Nogoi89
Вот это поворот!
Говорили же, что Зенит и Семак уже все! А, тут - такое.
+39
-5
+34
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Кирилл
Ответ Иван Есев
Я бы не стал хвалить Зенит, ведь все мы знаем, что если бы не желтая карточка на 20-й минуте матча игроку Урала,то всё бы было по-другому.
Вообще-то, на 10-й !
Такие тонкости в потере чемпионства знать надо.
+31
-2
+29
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bellyashe
Ответ Roman Araslanov
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да уж получше, чем из спартаковцев)
+27
0
+27
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Leon Betov
Ответ Nogoi89
Вот это поворот! Говорили же, что Зенит и Семак уже все! А, тут - такое.
Есть тут такие, годами ноют что Семак физрук (причём болельщики Зенита), а он всё закрывает и закрывает им рты
+26
-1
+25
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bellyashe
ребят, а что происходит?? Зенит же сдулся, а Семак ничего не может без Малкома? неужели наши московские друзья ошиблись?!!
+27
-4
+23
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IceBear27
Ответ Roman Araslanov
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Даже эти актёры хлопнули спартак
+16
0
+16
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Александр Жердин
Ну что, зенитовцы? С победой! Если честно, ждал от Урала большего. Как то всё очень легко прошло.
+14
-1
+13
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Игорь М.
Ответ Leon Betov
Есть тут такие, годами ноют что Семак физрук (причём болельщики Зенита), а он всё закрывает и закрывает им рты
Семак – физрук! Если бы не бразильцы/колумбийцы/россияне/серб/КАЗАХ, то болтался бы Зенит в середине таблицы!!!!!)))
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xyg2rdwzx4
Ответ Иван Есев
Я бы не стал хвалить Зенит, ведь все мы знаем, что если бы не желтая карточка на 20-й минуте матча игроку Урала,то всё бы было по-другому.
Ну и конечно очевиднейший пенальти за игру рукой Сутормина если бы поставили при счете 4-0 то Зенит бы явно не удержал победу..тащат Газпром опять.
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Семен Забоев
на классе
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a.k.a. DRAGON0928
Зенит дал интригу, но уже решил забрать
+9
-2
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Олег Сагайдачный
Ответ Михаил Комкин
Дома попробуем укусить, сейчас конечно беззубо сыграли. Сиссе не готов был к матчу
Мясо куснули, уже хорошо. Кавказцы тоже любят шашлык, ждём .
+8
-1
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GenchiK
Ответ Иван Есев
Я бы не стал хвалить Зенит, ведь все мы знаем, что если бы не желтая карточка на 20-й минуте матча игроку Урала,то всё бы было по-другому.
Я бы так же не стал "хвалить" Зенит, ведь если бы не жёлтая на 10 минуте игроку Спартака Игнатову Спартак наверняка выиграл бы?🤦🏼‍♂️🤣
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Сергей Донкин
Ответ Roman Araslanov
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Хорошие из вас комики которым помешала жёлтая карточка что бы выйграть зенит
+2
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Alisher Buranov
Ответ IceBear27
Даже эти актёры хлопнули спартак
Вынесли вперёд ногами
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Саша
Ответ Roman Araslanov
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ну да если вспомнить какой победный нытикам забили то понятно что шапито такое шапито что команда что болельщики. нойте кайфую
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Алексей Минин
Ответ Олег Сагайдачный
Мясо куснули, уже хорошо. Кавказцы тоже любят шашлык, ждём .
Жаль, что они не едят свинину :(
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IceBear27
Ответ xxТаежник
Комментарий удален модератором
Хорошо страдаешь. Продолжай!)
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Артем Л
3-х туровые чемпионы - ФСЁ. И Заремы не видно не слышно.
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Лунев спасет
Да все там в таблице было понятно ещё до старта.
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Сергей Донкин
Касьера наконец-то расчехлил свою пушку, или Малком ему передал бразды правления
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Ничего Смешного
Играли бодро, на Урал без слёз не взглянешь, такое ощущение, что команда просто разучилась играть в футбол, пас не могут отдать, игроки бегут за одним мячом.
Зенит мог ещё столько же забить, если бы темп не сбавили. Сутормин почти подвёл команду, очень идиотское решение. Прикола выпустить Бакаева на 90 минуте - я не понял.
Кассьера прям очень круто забил.
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Дима Карелин
У Краснодара есть еще шансы.
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