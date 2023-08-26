«Зенит» выиграл 4 матча подряд и опередил «Урал» в таблице – выше только «Краснодар». Екатеринбуржцы уступили впервые в этой РПЛ

«Зенит» выиграл 4 матча подряд и опередил «Урал» в таблице.

Случилось это после очного матча команд в 6-м туре Мир РПЛ, где петербуржцы выиграли 4:0.

На данный момент «Зенит» идет на 2-м месте в таблице, набрав 13 очков. У «Урала» столько же, но команда уступает «Зенит» из-за поражения в личной встрече. У «Краснодара» на балл больше.

Стоит отметить, что «Урал» проиграл впервые в этом сезоне РПЛ. Было 4 победы и ничья.

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