В РФС обсуждают интеграцию офсайдных линий в трансляции и сроки начала их использования в России

РФС обсуждает план интеграции виртуальных офсайдных линий в систему трансляций.

Также обсуждаются сроки начала использования технологии в России, сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Мы получили информацию о том, что Rigour Tech получила сертификат ФИФА. В настоящее время мы на связи с коллегами, обсуждаем план интеграции линий в систему трансляций и сроки начала их использования в России», – сказали в службе коммуникаций.

В пятницу стало известно, что китайская компания Beijing Rigour Technology получила сертификат от ФИФА на использование виртуальных офсайдных линий, которые будут применяться на матчах Мир РПЛ. Этот сертификат действует до 31 декабря 2027 года.

В прошлом сезоне и на старте этого сезона система ВАР в России работала без офсайдных линий. В спорных эпизодах с положением вне игры видеоассистенты не могли вмешиваться, а полагались на решение помощников главного судьи.

Прежним оператором системы офсайдных линий в России была британская компания Hawk‑Eye Innovations, работавшая с 2019 года и до окончания контракта в конце сезона‑2021/22, который не удалось продлить из‑за санкций.

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