Генсек РФС о Захаряне в «Сосьедаде»: «Подтверждение, что негатива к российским клубам и РФС нет»

Максим Митрофанов высказался о трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Переход Захаряна в « » констатирует и подтверждает довод, о котором мы говорили: внутри футбольного сообщества нет никакого негатива или отрицательного отношения к РФС и к российским клубам.

Трансфер Захаряна, как и многие другие контакты с зарубежными клубами, лигами и федерациями, демонстрирует это», – сказал генеральный секретарь .

Вчера Захарян дебютировал за «Сосьедад», выйдя на замену в матче 3-го тура против «Лас-Пальмас».

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