Генсек РФС о Захаряне в «Сосьедаде»: «Подтверждение, что негатива к российским клубам и РФС нет»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига РФС Максим Митрофанов Чемпионат.com Арсен Захарян Футбол

Максим Митрофанов высказался о трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» констатирует и подтверждает довод, о котором мы говорили: внутри футбольного сообщества нет никакого негатива или отрицательного отношения к РФС и к российским клубам.

Трансфер Захаряна, как и многие другие контакты с зарубежными клубами, лигами и федерациями, демонстрирует это», – сказал генеральный секретарь РФС.

Вчера Захарян дебютировал за «Сосьедад», выйдя на замену в матче 3-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмас».

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22 комментария

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r3tr0!
Это в противовес линии партии о том, что "кругом нас не любят"?
+35
-3
+32
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-N-
Не то, что к руководству страны - добавил руководитель РФС
+25
-1
+24
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Дмитрий
Ответ -N-
Не то, что к руководству страны - добавил руководитель РФС
Не то, что у руководства страны к своим гражданам.
+13
-3
+10
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АРТУР АЛИЕВ
Да там сейчас не до Захаряна
+7
0
+7
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Александр Жердин
Только потому, что нет никакого негатива к нам, нас отовсюду отстранили? Когда вы говорите, Максим Митрофанов, такое чувство, что вы бредите!
+10
-4
+6
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atomio
А зачем он туда поехал? Как он может жить в этой ЕС? не так давно глава аж целой СВР РФ говорил что там упадок, бездуховность, гендеры и биомеханоиды. Что обычный россиянин там не сможет жить, и это не патриотично. Митрофанов, ты что, не согласен с главой СВР, где твой патриотизм?
+6
-1
+5
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Дмитрий Дашковский
Весь негатив испанцев сейчас направлен на рубиалеса☺☺
+3
0
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Мартинелли
Ответ Александр Жердин
Только потому, что нет никакого негатива к нам, нас отовсюду отстранили? Когда вы говорите, Максим Митрофанов, такое чувство, что вы бредите!
За что должны любить то?
+5
-3
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Кирилл.С-Пб
Просто бизнес
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Pb-SE
Ответ Roman Betenya
А что за ФК "Захарян"?
Реал Захарян
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Valeriy Komarow
Ответ LionKing
Комментарий удален пользователем
За армению Сперцян играет , Захарян - игрок сборной России если что...)
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Under
Ответ Данила «TRANSFERS LIVE» Тимофеев
Почитайте комментарии в инсте у Романо)
и что там пишут?
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Александр Колосов
Нормально подмазался. Трансфер был осуществлен благодаря агентам в первую очередь. Плюс сыграло роль двойное гражданство
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Mechel**
Типа, это повод для гордости? Митрофанову лучше на диету сесть, чем рот открывать
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Roman Betenya
А что за ФК "Захарян"?
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кишинёвец
Тут скорее пронырливость агента
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LionKing
Комментарий удален пользователем
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