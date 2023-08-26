Генсек РФС о Захаряне в «Сосьедаде»: «Подтверждение, что негатива к российским клубам и РФС нет»
Максим Митрофанов высказался о трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» констатирует и подтверждает довод, о котором мы говорили: внутри футбольного сообщества нет никакого негатива или отрицательного отношения к РФС и к российским клубам.
Трансфер Захаряна, как и многие другие контакты с зарубежными клубами, лигами и федерациями, демонстрирует это», – сказал генеральный секретарь РФС.
Вчера Захарян дебютировал за «Сосьедад», выйдя на замену в матче 3-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмас».
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