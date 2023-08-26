ФИФА выдала сертификат китайскому провайдеру офсайдных линий для Мир РПЛ

Мир РПЛ стала ближе к возвращению виртуальных офсайдных линий.

Как передает «Матч ТВ», ФИФА выдала китайской компании Beijing Rigour Technology сертификат на использование соответствующих технологий, которые будут применяться на играх чемпионата России.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что срок действия документа – по 31 декабря 2027 года.

«Пока рано говорить, когда офсайдные линии будут использоваться в матчах РПЛ. Российский футбольный союз для начала должен закупить необходимое оборудование», – сказал другой собеседник «Матч ТВ».

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