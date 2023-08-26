ФИФА выдала сертификат китайскому провайдеру офсайдных линий для Мир РПЛ

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Мир РПЛ стала ближе к возвращению виртуальных офсайдных линий.

Как передает «Матч ТВ», ФИФА выдала китайской компании Beijing Rigour Technology сертификат на использование соответствующих технологий, которые будут применяться на играх чемпионата России.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что срок действия документа – по 31 декабря 2027 года.

«Пока рано говорить, когда офсайдные линии будут использоваться в матчах РПЛ. Российский футбольный союз для начала должен закупить необходимое оборудование», – сказал другой собеседник «Матч ТВ».

Офсайдные линии возвращаются в РПЛ. Поможет китайский провайдер

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8 комментариев

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Доктор Верховцев
«Провайдер офсайдных линий» звучит как «нагнетатель картофельных глазков» или «механизатор атмосферного давления».
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svft
а где же импортозамещение? пусть какой-нибудь офсайдный НИИ разработает.
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damondiamond
оуу май, интересно, в первом же матче система выйдет из строя?
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Владислав Шевченко
Ответ An Kr
закупить? а чем оборудование отличается от предыдущей версии? в софте если только, так какое оборудование им нужно?
Оператором
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Тиджани Бабангида
Ближе,но все еще далеко
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An Kr
закупить? а чем оборудование отличается от предыдущей версии? в софте если только, так какое оборудование им нужно?
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ne4sp
о боже, наконец-то, только если опять что-то сертифицировать не надо будет..
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Roman Araslanov
Свершилось чудо (с)
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