В Египте готовы сыграть со сборной России: «Но не в этом году. Осенью играем с Эфиопией и Тунисом»

Теги Сборная России по футболу РФС Сборная Египта по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

В Египте готовы провести матч со сборной России.

«Мы приветствуем идею проведения товарищеского матча со сборной России в будущем, но не в этом году. Этой осенью у нас уже утвержден график игр: 8 сентября – встреча с Эфиопией, а 12 сентября товарищеский матч с Тунисом.

У нас нет конкретного предложения от РФС, но если оно поступит, нам будут важны детали сделки. Главное – место проведения товарищеского матча – в России или Египте.

Для нас не проблема подготовиться к матчу между нашими национальными командами. В будущем мы открыты и готовы к этому», – сказал член технического отдела Египетской футбольной ассоциации Эхаб Эль Коми.

Ближайший товарищеский матч сборная России проведет против Катара 12 сентября.

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8 комментариев

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Никому_никабельный
С медиалигой играйте. Чем не вариант
+4
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Крыс Пол
Обязательно сыграем, и не раз. Весь мир будет в шоке, но потом.
+3
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Паровоз19
детали сделки лол
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Сергей48
И мы готовы) но подумаем?!)
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Кокич
Египет и Эфиопия — новые члены БРИКС.
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Мартинелли
«Приходите завтра»
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charly001
Ответ Крыс Пол
Обязательно сыграем, и не раз. Весь мир будет в шоке, но потом.
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