«Барселона» сможет проводить матчи ЛЧ на «Камп Ноу» – УЕФА подтвердил. Инспекцию провели во время игры с «Алавесом»

«Барса» сыграет с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов на «Камп Ноу».

УЕФА одобрил проведение матча Лиги чемпионов между «Барселоной » и «Айнтрахтом » на домашнем стадионе каталонцев – «Камп Ноу».

Реконструированная арена была проинспектирована во время игры 14-го тура Ла Лиги против «Алавеса » (3:1). Представители УЕФА проверили протоколы безопасности, точки доступа, внутренние указатели и общих мероприятий в рамках подготовки арены.

Отмечается, что после нескольких часов технического надзора и встреч с представителями клубов УЕФА дал разрешение на проведение еврокубкового матча.

Игра шестого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет 9 декабря.

