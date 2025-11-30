  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» сможет проводить матчи ЛЧ на «Камп Ноу» – УЕФА подтвердил. Инспекцию провели во время игры с «Алавесом»
17

«Барселона» сможет проводить матчи ЛЧ на «Камп Ноу» – УЕФА подтвердил. Инспекцию провели во время игры с «Алавесом»

«Барса» сыграет с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов на «Камп Ноу».

УЕФА одобрил проведение матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Айнтрахтом» на домашнем стадионе каталонцев – «Камп Ноу».

Реконструированная арена была проинспектирована во время игры 14-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (3:1). Представители УЕФА проверили протоколы безопасности, точки доступа, внутренние указатели и общих мероприятий в рамках подготовки арены.

Отмечается, что после нескольких часов технического надзора и встреч с представителями клубов УЕФА дал разрешение на проведение еврокубкового матча.

Игра шестого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет 9 декабря.

«Барса» возвращается на «Камп Ноу». Как этого добились?

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»24768 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mundo Deportivo
logoУЕФА
logoЛа Лига
logoБарселона
logoКамп Ноу
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАйнтрахт Франкфурт
logoАлавес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
30 ноября, 10:27
У Араухо кишечная инфекция, защитник «Барсы» не сыграет с «Алавесом», заявил Флик. As пишет, что Рональд эмоционально подавлен после удаления с «Челси»
28 ноября, 12:53
«Барса» вернулась на «Камп Ноу» с 4:0 в топ-матче. Разнесли «Атлетик» благодаря ассистам Ямаля
23 ноября, 06:20
Главные новости
Агент Сафонов: «Тюкавин давно был бы в «Зените», если бы хотел. Это его позиция. Вы мне лучше скажите, сколько «Зенит» «похоронил» игроков?»
14 минут назад
Алонсо о психологических проблемах Араухо: «Игроки не машины, нужно уважать их чувства. Если пауза пойдет ему на пользу, решение кажется мне логичным»
16 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
33 минуты назад
«МЮ» готов зимой расстаться с Зиркзе, Майну, Угарте и Маласиа
37 минут назад
Смолов поздравил Кордобу с рекордом по голам за «Краснодар»: «Обогнал уважаемого человека в моем лице. Но защитники упрощают ему жизнь»
38 минут назадВидео
В Ла Лиге играли более 70 итальянцев, но 70% пользователей не вспоминают даже двоих
47 минут назадТесты и игры
Сергей Ташуев: «Я лучше «Спартака», я для них топ-тренер, они не мой уровень. У меня с ними 4 ничьих и 4 победы, ни единого поражения! Где «Спартак» и где я? Дайте мне «МЮ»
59 минут назад
Хаби Алонсо: «Общался с Пересом, разговор и его тон были позитивным. Мы хотим изменить результаты «Реала»
сегодня, 17:19
«Ростов» сообщил о смерти экс-форварда Каньенды в 43 года. Малавиец вчера писал, что у него рак печени
сегодня, 17:06
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд примет «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
сегодня, 17:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». Холанд и Доку играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
27 минут назад
Черчесов считает, что к «Спартаку» готовиться сложнее всего: «На всех позициях игроки высокого уровня, и не знаешь, кто выйдет. Как с одеялом: натянешь на голову – ноги замерзнут. Надеюсь, «Зенит» не обидится»
28 минут назад
Кубок Испании. «Алавес» играет с «Португалете», «Мальорка» – с «Нумансией», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
47 минут назадLive
«Зенит» в Лиге 1 точно мог бы оказаться в первой десятке». Форвард «Рубина» Сиве о шансах петербуржцев в чемпионате Франции
52 минуты назад
Каманцев об иностранцах в судейском корпусе: «Мажич и Чакыр работают с ФИФА и лучшими арбитрами мира – наверное, они в этом разбираются. Если скажут: «Вы не тех наняли», – окей. Назовите имена»
54 минуты назад
Бонмати пропустит 5 месяцев после перелома ноги. Футболистка «Барселоны» перенесла операцию
сегодня, 17:41
Илья Кирш: «Легионеры помогают развиваться молодым, поднимают уровень мастерства в РПЛ. Если в лиге не будет игроков, которые на голову выше тебя, вряд ли ты сам станешь сильным»
сегодня, 17:36
Карпин о сборной: «Головин – один из самых сильных, но не хочу никого выделять. И у Кисляка, и у Батракова не подростковое мышление»
сегодня, 17:25
Флик о ничьей «Реала» с «Жироной»: «Увидел нарезку моментов, когда проснулся. Я сосредоточен на «Барселоне»
сегодня, 17:13
«Барселона» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 15:10