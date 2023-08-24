Бенитес о Вейге: «Переход в «Аль-Ахли» изменит его жизнь в положительную сторону. В Китае у меня был Карраско, он вернулся и играет в ЛЧ»

Теги Рафаэль Бенитес Сельта Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Янник Феррейра Карраско Габриэль Вейга Футбол

Тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес подтвердил переход Габриэля Вейги в «Аль-Ахли».

– Сделка с «Аль-Ахли» изменит жизнь Вейги в положительную сторону. Это больно, но в то же время поможет нашему клубу в финансовом плане.

– Нормально ехать в Саудовскую Аравию в 20 лет?

– Это не только место для старых футболистов. У меня был Карраско в Китае, он вернулся и сейчас играет в Лиге чемпионов, – сказал Бенитес.

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12 комментариев

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a2wai
Сейчас эксперты из комментариев Спортса с удовольствием расскажут, почему Бенитес неправ, и что Вейга уже похоронил свою карьеру.
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Кирилл
Ответ a2wai
Сейчас эксперты из комментариев Спортса с удовольствием расскажут, почему Бенитес неправ, и что Вейга уже похоронил свою карьеру.
Никто не знает как сложится карьера Вейги после этого перехода.

Но для многих больших клубов на будущее это может стать звоночком, что он выбрал не играть за топовые европейские клубы, а поехал «грести лопатой» деньги.

Тот же самый Карраско, которого Бенитес приводит в пример, уехал из Атлетико Мадрид и вернулся потом в тот же самый Атлетико.
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Rio de Janeiro
Карраско уезжал в совершенно другом статусе, – топового полузащитника мирового уровня, одним из лучших игроков финала ЛЧ и лидера праймового Атлетико
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Fan of Sport
Ответ a2wai
Сейчас эксперты из комментариев Спортса с удовольствием расскажут, почему Бенитес неправ, и что Вейга уже похоронил свою карьеру.
Думаю минимум 50 миллионов он там точно заработает, любой бы похоронил карьеру 😂
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noti22
Да кто это Вейга какой-то? В топовой МЛС он бы на лавке сидел
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madrilenos
Ответ Кирилл
Никто не знает как сложится карьера Вейги после этого перехода. Но для многих больших клубов на будущее это может стать звоночком, что он выбрал не играть за топовые европейские клубы, а поехал «грести лопатой» деньги. Тот же самый Карраско, которого Бенитес приводит в пример, уехал из Атлетико Мадрид и вернулся потом в тот же самый Атлетико.
про какие топовые клубы вообще идеть речь можно сказать? его отступные были 30м евро и если бы топовый клуб хотел его забрать, то сделал бы это уже 01.07. он почти перешёл в Наполи, но это точно не топовый клуб.
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Bazilic
Ответ SAF22
Безумие, это когда учёные, интеллигенты покидают страну, а страна ещё и плюётся им вслед. А то, что футболист, едет заработать деньги - это нормально, пусть обеспечит себе безбедную жизнь
Вот это ты приплел
Я Вейгу и не осуждал, каждый сам решает
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