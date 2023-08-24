Бенитес о Вейге: «Переход в «Аль-Ахли» изменит его жизнь в положительную сторону. В Китае у меня был Карраско, он вернулся и играет в ЛЧ»
Тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес подтвердил переход Габриэля Вейги в «Аль-Ахли».
– Сделка с «Аль-Ахли» изменит жизнь Вейги в положительную сторону. Это больно, но в то же время поможет нашему клубу в финансовом плане.
– Нормально ехать в Саудовскую Аравию в 20 лет?
– Это не только место для старых футболистов. У меня был Карраско в Китае, он вернулся и сейчас играет в Лиге чемпионов, – сказал Бенитес.
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Но для многих больших клубов на будущее это может стать звоночком, что он выбрал не играть за топовые европейские клубы, а поехал «грести лопатой» деньги.
Тот же самый Карраско, которого Бенитес приводит в пример, уехал из Атлетико Мадрид и вернулся потом в тот же самый Атлетико.
Я Вейгу и не осуждал, каждый сам решает