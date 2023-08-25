ЦСКА предложил 4,5 млн долларов «Брагантино» за хавбека Жуниньо

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Ред Булл Брагантино Жуниньо Капишаба Футбол

ЦСКА может подписать хавбека «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабу.

По данным инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА предложил 4,5 млн долларов за 100% прав на 26-летнего футболиста.

Самому игроку предлагают 4-летний контракт. Отмечается, что Жуниньо – футболист на замену Бахтиеру Зайнутдинову.

В этом сезоне Капишаба за 40 матчей забил 3 гола и отдал 4 ассиста. 

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8 комментариев

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Streetbor
маэстро штрафных Пернамбукано, надо брать) У Облякова появится конкурент.
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Сергей Орлов
Он не хавбек, а защитник)
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Никита Самарин
Ну хоть какие-то слухи начали появляться по трансферам на вход. Ждём, Давилы явно мало.
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Пользователь Имени
Ответ Удар Кержакова
Это тот самый, что за Лион штрафные ложил с 40 метров?
Конечно, съездил на родные пляжи Копакабаны, скинул 20+ годков и снова в Европу
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Густав Штраммер
Ответ Удар Кержакова
Это тот самый, что за Лион штрафные ложил с 40 метров?
ага
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Fatony
Ответ Удар Кержакова
Это тот самый, что за Лион штрафные ложил с 40 метров?
Тот Пернамбукану
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Удар Кержакова
Ответ Пользователь Имени
Конечно, съездил на родные пляжи Копакабаны, скинул 20+ годков и снова в Европу
Если бы он приехал к нам в РПЛ, то мы бы все скинули лет по 20) Эх были времена)
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