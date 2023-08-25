ЦСКА предложил 4,5 млн долларов «Брагантино» за хавбека Жуниньо

ЦСКА может подписать хавбека «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабу.

По данным инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА предложил 4,5 млн долларов за 100% прав на 26-летнего футболиста.

Самому игроку предлагают 4-летний контракт. Отмечается, что Жуниньо – футболист на замену Бахтиеру Зайнутдинову.

В этом сезоне Капишаба за 40 матчей забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку