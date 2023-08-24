ЦСКА и «Бенфика» претендуют на защитника «Атлетико Паранаэнсе» Хелвена
ЦСКА интересуется правым защитником «Атлетико Паранаэнсе» Хелвеном.
По данным журналистки Моники Вилелы, армейцы уже сделали первое предложение о трансфере правого защитника.
На футболиста также претендует «Бенфика». Переговоры с обоими клубами продолжаются.
В этом сезоне Хелвено провел за «Атлетико Паранаэнсе» 41 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.
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А если по серьезному, то правый защитник явно не самая проблемная зона в ЦСКА