 ЦСКА и «Бенфика» претендуют на защитника «Атлетико Паранаэнсе» Хелвена

Теги ЦСКА высшая лига Португалия Бенфика высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Хелвен Футбол

ЦСКА интересуется правым защитником «Атлетико Паранаэнсе» Хелвеном.

По данным журналистки Моники Вилелы, армейцы уже сделали первое предложение о трансфере правого защитника.

На футболиста также претендует «Бенфика». Переговоры с обоими клубами продолжаются.

В этом сезоне Хелвено провел за «Атлетико Паранаэнсе» 41 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

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5 комментариев

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Александр Штин
Уже не первая новость, что ищут правого защитника, где есть Гаич, а слева теперь ни одного защитника нет, разве что Мозес, но он больше в центре сейчас играет. Странновато как-то
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Yura azarov
Сложный выбор для игрока...😅
А если по серьезному, то правый защитник явно не самая проблемная зона в ЦСКА
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Алексей Ильин
Гинера в «капитаны»; Остальные на рею! На кой нам правый защитник?
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Алексей Ильин
«Адиоты» !
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Кирилл Эсаулов
Ответ Yura azarov
Сложный выбор для игрока...😅 А если по серьезному, то правый защитник явно не самая проблемная зона в ЦСКА
Ну на самом деле не все так очевидно. В Бенфике у него меньше шансов заиграть, там на его позицию два неплохих игрока есть
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