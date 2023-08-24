 ЦСКА и «Бенфика» претендуют на защитника «Атлетико Паранаэнсе» Хелвена

ЦСКА интересуется правым защитником «Атлетико Паранаэнсе» Хелвеном.

По данным журналистки Моники Вилелы, армейцы уже сделали первое предложение о трансфере правого защитника.

На футболиста также претендует « ». Переговоры с обоими клубами продолжаются.

В этом сезоне Хелвено провел за « » 41 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку