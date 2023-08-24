ЦСКА близок к трансферу правого защитника «Атлетико Паранаэнсе» Хелвена за 4,5 млн долларов (UOL)
ЦСКА может подписать защитника «Атлетико Паранаэнсе» Хелвена.
По информации журналиста UOL Бруно Андраде, армейцы близки к трансферу 22-летнего игрока за 4,5 млн долларов.
Статистику бразильского правого защитника можно изучить здесь.
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И теперь очень интересно что было в предложении ЦСКА что Хелвен отказал Бенфике )
Теперь осталось дождаться фото с Бабаевым и уже тогда можно верить )