ЦСКА близок к трансферу правого защитника «Атлетико Паранаэнсе» Хелвена за 4,5 млн долларов (UOL)

ЦСКА может подписать защитника «Атлетико Паранаэнсе» Хелвена.

По информации журналиста UOL Бруно Андраде, армейцы близки к трансферу 22-летнего игрока за 4,5 млн долларов.

Статистику бразильского правого защитника можно изучить здесь.

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