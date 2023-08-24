ЦСКА близок к трансферу правого защитника «Атлетико Паранаэнсе» Хелвена за 4,5 млн долларов (UOL)

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Хелвен Футбол

ЦСКА может подписать защитника «Атлетико Паранаэнсе» Хелвена.

По информации журналиста UOL Бруно Андраде, армейцы близки к трансферу 22-летнего игрока за 4,5 млн долларов.

Статистику бразильского правого защитника можно изучить здесь.

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4 комментария

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Кирилл
Говорят, что клуб принял 2 предложения: от ЦСКА и Бенфики, оставив выбор самому игроку.
И теперь очень интересно что было в предложении ЦСКА что Хелвен отказал Бенфике )

Теперь осталось дождаться фото с Бабаевым и уже тогда можно верить )
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