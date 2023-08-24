«Динамо» и Карраскаль решили финансовые вопросы. Контракт подпишут до конца недели
«Динамо» договорилось с Хорхе Карраскалем о финансовых условиях перехода из ЦСКА.
Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер колумбийца за 5,5+1,5 млн евро, однако игрок не договорился с бело-голубыми об условиях контракта.
Теперь эти вопросы улажены, пишет «Спорт-Экспресс». Переход 25-летнего игрока затянулся на несколько дней из-за того, что агент Карраскаля попросил большую комиссию, а также из-за обсуждения бонусов для Хорхе.
Контракт будет подписан до конца этой недели.
Карраскаль перешел в состав армейцев в 2022 году. На его счету 37 матчей в Мир РПЛ и 7 голов. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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