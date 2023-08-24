«Динамо» и Карраскаль решили финансовые вопросы. Контракт подпишут до конца недели

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва агенты Хорхе Карраскаль Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Динамо» договорилось с Хорхе Карраскалем о финансовых условиях перехода из ЦСКА.

Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер колумбийца за 5,5+1,5 млн евро, однако игрок не договорился с бело-голубыми об условиях контракта.

Теперь эти вопросы улажены, пишет «Спорт-Экспресс». Переход 25-летнего игрока затянулся на несколько дней из-за того, что агент Карраскаля попросил большую комиссию, а также из-за обсуждения бонусов для Хорхе.

Контракт будет подписан до конца этой недели.

Карраскаль перешел в состав армейцев в 2022 году. На его счету 37 матчей в Мир РПЛ и 7 голов. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелёный гопник
Банда в Динамо собирается достойная👍🏻
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Счастливо👋
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
валя_стакан
Хорошо бы в Казани уже дебютировал, на замену минут на 30 оценить готовность. В связке со Скопой будут разрывать левый фланг.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто составил коспекты Лобановского?
Федотов на харде играет?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ответ валя_стакан
Хорошо бы в Казани уже дебютировал, на замену минут на 30 оценить готовность. В связке со Скопой будут разрывать левый фланг.
Было бы шикарно . Он же уже прошел предсезонку . С физикой должно быть все нормально. А потом Спартак порвать с Чавесом и Караскалем в составе .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
X с ним
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Гусев
"Динамо крадет лидера ЦСКА"...а нет, не Зенит, не считается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
валя_стакан
Ответ Machine Head
Было бы шикарно . Он же уже прошел предсезонку . С физикой должно быть все нормально. А потом Спартак порвать с Чавесом и Караскалем в составе .
16.06.2023 последний раз на поле выходил и то это был матч за сб. Колумбии 86минут отыграл.
https://vk.com/video?q=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA&z=video-175039087_456240971%2Fpl_cat_trends
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
валя_стакан
Ответ Алексей Гусев
"Динамо крадет лидера ЦСКА"...а нет, не Зенит, не считается
Совсем плохой. Чтоб быть лидером команды надо хоть раз за полгода на поле появиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий