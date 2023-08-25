«Челси» отдал Андрея Сантоса «Ноттингему» в аренду на сезон

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы Ноттингем Форест Андрей Сантос Футбол

«Челси» отдал Андрея Сантоса «Ноттингему» в аренду на сезон.

Сообщалось, в договоре аренды игрока не будет опции выкупа.

Последние четыре месяца Андрей выступал на правах аренды в «Васко да Гама». Он пока не провел ни одного матча за лондонский клуб.

Его статистика – здесь.

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12 комментариев

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Илья Каптюг
Ответ Bobby Shmonka
Челси может себе позволить покупать игроков по 30-40 млн и отдавать их в постоянные аренды .
Сантоса купили за 12.5
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vzi
Лучше так, чем тупо на банке/трибуне сидеть.
Игрок то классный, с потенциалом. Но надо играть. В Ноттингеме уже есть бразилец Данило. Будет полегче в плане адаптации.
+5
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+5
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Эксперт Спортс
Андрей Сантос до чего мир удивителен
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Нейтрал
Святой Андрей
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КристинаИнстаграммовна
украинец?
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Step_up
Андрюха, возможно, Ноттингем! По коням!
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Eden Hazard
Ответ DolJun
неплохо, пусть старается прокачиваться парень. будет жаль если талант стухнет в аренте и уйдет за три копейки как было с гилмором тем же.
Гилмору до Андрюши как до Луны раком. Сантос - это самая удивительная покупка при Боули, когда его взяли за 12,5 шутили что Боули просто не увидел запятую. Ну а на серьёзе говорили что странно что так дёшево его отдали.
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