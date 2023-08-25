«Челси» отдал Андрея Сантоса «Ноттингему» в аренду на сезон.

Сообщалось, в договоре аренды игрока не будет опции выкупа.

Последние четыре месяца выступал на правах аренды в « ». Он пока не провел ни одного матча за лондонский клуб.

Его статистика – здесь.

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