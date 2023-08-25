«Челси» отдал Андрея Сантоса «Ноттингему» в аренду на сезон
«Челси» отдал Андрея Сантоса «Ноттингему» в аренду на сезон.
Сообщалось, в договоре аренды игрока не будет опции выкупа.
Последние четыре месяца Андрей выступал на правах аренды в «Васко да Гама». Он пока не провел ни одного матча за лондонский клуб.
Его статистика – здесь.
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Игрок то классный, с потенциалом. Но надо играть. В Ноттингеме уже есть бразилец Данило. Будет полегче в плане адаптации.