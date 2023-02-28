«Челси» отдал 18-летнего хавбека Андрея Сантоса в аренду в «Васко да Гама» до июня (Николо Скира)

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Хавбек «Челси» Андрей Сантос перешел в «Васко да Гама».

18-летний бразилец будет выступать за клуб из Рио-де-Жанейро на правах аренды до июня 2023 года, сообщает журналист Николо Скира.

В январе «Челси» купил Сантоса у «Васко да Гама» за 12,5 млн евро, но футболист не успел провести ни одного матча за «синих».

В 2022 году полузащитник провел 27 матчей в рамках бразильской Серии B, забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную.

В составе сборной Бразилии U20 Сантос провел 4 игры и забил 2 мяча. Подробнее его статистика – здесь.

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6 комментариев

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Акира_1
Ответ Roman
Скоро Мудрики, Маунты и прочие Фофаны поедут в аренду по Витессам всяким
Фишка в том, что Боэли новых купит, потому что ему вообще пофиг на деньги
+1
0
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xbfy7wncvc
Ответ Roman
Скоро Мудрики, Маунты и прочие Фофаны поедут в аренду по Витессам всяким
Маунты)))
+4
-1
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Инженер Управляющий
Ответ Roman
Скоро Мудрики, Маунты и прочие Фофаны поедут в аренду по Витессам всяким
Маунт хороший игрок
+3
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rigobersong
Не захотел играть в шипе:)
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Roman
Скоро Мудрики, Маунты и прочие Фофаны поедут в аренду по Витессам всяким
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DolJun
странно что он так и не получил разрешение на работу
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