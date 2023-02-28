«Челси» отдал 18-летнего хавбека Андрея Сантоса в аренду в «Васко да Гама» до июня (Николо Скира)

Хавбек « » перешел в «Васко да Гама».

18-летний бразилец будет выступать за клуб из Рио-де-Жанейро на правах аренды до июня 2023 года, сообщает журналист Николо Скира.

В январе «Челси» купил Сантоса у « да Гама» за 12,5 млн евро, но футболист не успел провести ни одного матча за «синих».

В 2022 году полузащитник провел 27 матчей в рамках бразильской Серии B, забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную.

В составе сборной Бразилии U20 Сантос провел 4 игры и забил 2 мяча. Подробнее его статистика – здесь.