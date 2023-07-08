«Челси» не продает Андрея Сантоса. Почеттино оценит 19-летнего хавбека во время предсезонки
«Челси» не ведет переговоров о продаже хавбека Андрея Сантоса.
19-летним бразильцем интересуются многие европейские клубы, но «синие» пока не собираются с ним расставаться, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет увидеть в деле Сантоса во время предсезонной подготовки.
Последние четыре месяца полузащитник выступал на правах аренды в «Васко да Гама». Он пока не провел ни одного матча за «Челси». Его статистика – здесь.
Приедет через год обратно с утраченной способностью давать пас дальше, чем на 3 метра и нездоровым стремлением измерять высоту травы на каждом стадионе.
Он играл вплоть до середины июня регулярно - клуб или сборная.