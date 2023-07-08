«Челси» не продает Андрея Сантоса. Почеттино оценит 19-летнего хавбека во время предсезонки

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Андрей Сантос Футбол

«Челси» не ведет переговоров о продаже хавбека Андрея Сантоса.

19-летним бразильцем интересуются многие европейские клубы, но «синие» пока не собираются с ним расставаться, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет увидеть в деле Сантоса во время предсезонной подготовки.

Последние четыре месяца полузащитник выступал на правах аренды в «Васко да Гама». Он пока не провел ни одного матча за «Челси». Его статистика – здесь.

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26 комментариев

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geoo9
Ответ DolJun
там по слухам барса хочет арендовать его, чтобы прокачать для челси.
это все от агента после первого дня предсезонки, парень наверное подумал что умрет и жаловался агенту))) немного паники от молодого, ничего - бывает, в следующий раз дважды подумает прежде чем на предсезонку к Почу с лишним весом приезжать, старички Стерлинг Чилли и другие поумнее - готовились заранее знали что их ждет
+12
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+9
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Ответ DolJun
там по слухам барса хочет арендовать его, чтобы прокачать для челси.
Лучше не надо, это может надломить неокрепшего юношу.
Приедет через год обратно с утраченной способностью давать пас дальше, чем на 3 метра и нездоровым стремлением измерять высоту травы на каждом стадионе.
+10
-3
+7
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MstAndreev
Маурисио Почеттино: "Привет, Андрей! - моя любимая песня. Продажа исключена!"
+5
0
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Артём Толоконников
Наконец-то достойный тренер в клубе
+1
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здравия желаю
Ответ Акира_1
Зачем продавать того, кого купили недавно и кто матча даже не сыграл ещё?
Интерес других клубов имеется. Надо было описать планы на игрока
+1
0
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Born is the King
Ответ Акира_1
Зачем продавать того, кого купили недавно и кто матча даже не сыграл ещё?
Мемные мстители и Порту им интересуются. Он уже в основной сборной играет в 19 лет
+2
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Marina_Greta
Ответ Born is the King
Все эти игроки рассматривались как второсортные таланты особенно кореша Эменало
Эменало конечно... потрепал нервы... особенно с мутными трансферами...
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Акира_1
Зачем продавать того, кого купили недавно и кто матча даже не сыграл ещё?
0
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Born is the King
Ответ Marina_Greta
Глупо было бы, это очень талантливый проспект, его надо потихоньку наигрывать к основе, иначе какой смысл от молодёжи, если его мариновать? Будет как с Ван Гинкелом, Марином, Баба, Атсу, Кеннеди, Бэмфордоми так далее...
Все эти игроки рассматривались как второсортные таланты особенно кореша Эменало
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Marina_Greta
Ответ Eden Hazard
Ван Гинкел и Марин сломались. Остальные не тянули уровень основы. С чего вообще мысли о том что его маринуют? Ему только-только дали разрешение на работу в Англии. Потому в Бразилии и торчал полгода.
Я не говорила, что его сейчас маринуют, а сказала, что с прицелом на будущее это не целесообразно, надо давать играть парню, потенциал у него очень большой и он должен заиграть за нас! Главное практика, молодым себя проявить можно только на поле... сейчас вполне его может вписать в нашу модель игры! Разве нет?
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vzi
Ответ geoo9
после сброной слетал домой на недельку, попал на бабушкини блины или что у них там, не знаю ты на фото с предсезонки глянь он успел отожраться после турнира
Гугл не выдал каких-то адовых картинок.
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vzi
Ответ geoo9
это все от агента после первого дня предсезонки, парень наверное подумал что умрет и жаловался агенту))) немного паники от молодого, ничего - бывает, в следующий раз дважды подумает прежде чем на предсезонку к Почу с лишним весом приезжать, старички Стерлинг Чилли и другие поумнее - готовились заранее знали что их ждет
С чего это он с лишним весом?
Он играл вплоть до середины июня регулярно - клуб или сборная.
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Акира_1
Ответ Born is the King
Мемные мстители и Порту им интересуются. Он уже в основной сборной играет в 19 лет
Как они могут им интересоваться, если он не свободный агент?
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здравия желаю
Ответ Акира_1
Зачем продавать того, кого купили недавно и кто матча даже не сыграл ещё?
Интерес других клубов имеется. Надо было описать планы на игрока
0
0
0
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Al22cm
Он намного более готовый игрок, чем Холл или Чуквуэмека. Зачем его отдавать в аренду, при таком дефиците полузащитников?!
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Eden Hazard
Дичь какая то. Только взяли, полгода ждали пока ему разрешение дадут. Какая продажа? Все равно что щас к Реалу за Эндриком обратиться)
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Etcetera
Странный заголовок, о продаже речь и не шла, его только купили. Клуб раздумывает сдавать его в аренду или оставлять в обойме на сезон. Почеттино решил посмотреть на него на предсезонке. Какая продажа, что за бред
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Мукунку хороший
Андрей Сантос.. звучит как Педро Иванов))
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Born is the King
Андрей классический бразильский опорник, техничный, забивающий и скоростной. Жёстко идёт в подкат и спокойно догоняет бегунков. Был капитаном молодёжной сборной Бразилии и с этого года уже играет за основную
+1
-1
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DolJun
там по слухам барса хочет арендовать его, чтобы прокачать для челси.
+4
-4
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