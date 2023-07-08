«Челси» не продает Андрея Сантоса. Почеттино оценит 19-летнего хавбека во время предсезонки

«Челси» не ведет переговоров о продаже хавбека Андрея Сантоса.

19-летним бразильцем интересуются многие европейские клубы, но «синие» пока не собираются с ним расставаться, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, новый главный тренер « » хочет увидеть в деле во время предсезонной подготовки.

Последние четыре месяца полузащитник выступал на правах аренды в «Васко да Гама». Он пока не провел ни одного матча за «Челси». Его статистика – здесь.