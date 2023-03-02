«Челси» отдал хавбека Андрея Сантоса в аренду в «Васко да Гама» до июня

Теги Челси Васко да Гама высшая лига Бразилия премьер-лига Англия трансферы Андрей Насименто дос Сантос Футбол

«Челси» отдал полузащитника Андрея Сантоса в аренду.

18-летний футболист вернулся в «Васко да Гама». Он будет выступать за бразильскую команду до конца июня.

В январе «Челси» купил Сантоса у «Васко» за 12,5 млн евро, но футболист пока не провел ни одного матча за «синих».

В 2022 году полузащитник сыграл в 27 матчах в рамках бразильской Серии B, забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную.

В составе сборной Бразилии U20 Сантос провел 4 игры и забил 2 мяча. Подробнее его статистика – здесь.

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6 комментариев

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DolJun
пока, андрей
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Etcetera
Ответ Ноно Гомес
Правильный ход чем зря полировать лавку...
Он даже лавку полировать не может, ему не выдали разрешение на работу в Англии.
+1
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Бухгалтер2021
в зенит что ли?
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-1
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Ноно Гомес
Правильный ход чем зря полировать лавку...
+1
0
+1
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Born is the King
Типичный менеджмент Челси при Лассо. Не разобравшись в деталях купили игрока,которому просто не выдали лицензию в Англии
+3
-3
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Антон Акимов
Спортс, у вас устаревшая статистика его игр за сборную :)
+5
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