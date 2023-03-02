«Челси» отдал хавбека Андрея Сантоса в аренду в «Васко да Гама» до июня
«Челси» отдал полузащитника Андрея Сантоса в аренду.
18-летний футболист вернулся в «Васко да Гама». Он будет выступать за бразильскую команду до конца июня.
В январе «Челси» купил Сантоса у «Васко» за 12,5 млн евро, но футболист пока не провел ни одного матча за «синих».
В 2022 году полузащитник сыграл в 27 матчах в рамках бразильской Серии B, забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную.
В составе сборной Бразилии U20 Сантос провел 4 игры и забил 2 мяча. Подробнее его статистика – здесь.
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