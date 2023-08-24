«Челси» будет настаивать на трансфере Лукаку в Саудовскую Аравию, если форвард не перейдет с европейский клуб (talkSPORT)

Теги Челси премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным talkSPORT, руководство лондонцев будет настаивать на том, чтобы 30-летний бельгиец переехал в Саудовскую Аравию, если он не перейдет в европейский клуб.

В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Форвард провел 37 матчей и забил 14 голов во всех турнирах. 

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17 комментариев

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wshnmn
Дурной он конечно, мог спокойно остаться в Интере, но стал заигрывать с Юве. Что к чему не пойму.
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ wshnmn
Дурной он конечно, мог спокойно остаться в Интере, но стал заигрывать с Юве. Что к чему не пойму.
В такой момент реально не понимаешь, что у человека в башке? Ему же так там нравилось. Может побоялся, что пара Тюрам - Латуаро будут съедать много игрового времени.
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avcgloronalduMU
Лукаку сам не против, просто хочет, чтобы за него решили

он даже с итальянцами разосрался
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BZB
В Европе Лукаку практически все мосты сжег.
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боливийский старообрядец
Наверное, спортсмены не должны быть особенно умными, их ценят на атлетизм и т. д. а рядом с ними должен быть агент, который построит им карьеру, и скажет, что говорить в интервью. Посмотрим, как будет развиваться его карьера дальше, возможно Аравия, а может появится вариант в Европе.
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Homelender_666
Там Габри Вейга в Аль-Ахли переходит 😥
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<~Inter~>
а он и там уже никому не будет нужен скоро. в СА всего 6 команд покупают игроков и вроде у всех уже есть форварды
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MK
для Челси лишь бы слить куда угодно его
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wshnmn
Ответ Акира_1
Он никому не нужен, потому что у него безумная зарплата и цена в 30 лет, а уровень игры с каждым годом только хуже. Действительно как можно сохранить скорость такой горе? А его интервью и высказывания - это уже дополнительный бонус для работодателя.
ну не скажу, в Интере был вполне не плох.
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Акира_1
Ответ wshnmn
ну не скажу, в Интере был вполне не плох.
Не знаю, я его главный матч в финале ЛЧ видел, а Серию А нет.
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Noble Notes
Ответ wshnmn
Дурной он конечно, мог спокойно остаться в Интере, но стал заигрывать с Юве. Что к чему не пойму.
Вуду видимо мамкины опять) …
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
какая же безумная ситуация. челси нужен форвард. при том что у челси есть форвард, лучший игрок серии а позапрошлогоднего сезона купленный за сто лямов. но он и уйти никуда не может, и остаться не желает. и никак повлиять клуб на это не может. в этом контексте интересно вспомнить, что у новичков челси контракты на 8 лет, пусть и не с такой космической личкой как у мандингос. но хочется надеяться что в контексте нарушений лукаку, сжегший все мосты с любыми клубами, это уникум.
3 года контракта ещё
В чемпионшипе должен помочь
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DolJun
Ответ zzzeeerrrooo
3 года контракта ещё В чемпионшипе должен помочь
он вполне мог бы помочь в чемпионшипе, вот только кто сможет потянуть там его трансфер? максимум лестер в аренду
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