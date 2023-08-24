«Челси» будет настаивать на трансфере Лукаку в Саудовскую Аравию, если форвард не перейдет с европейский клуб (talkSPORT)
Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным talkSPORT, руководство лондонцев будет настаивать на том, чтобы 30-летний бельгиец переехал в Саудовскую Аравию, если он не перейдет в европейский клуб.
В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Форвард провел 37 матчей и забил 14 голов во всех турнирах.
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