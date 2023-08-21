«Бавария» согласилась продать Павара «Интеру» за 30+3 млн евро, когда найдет ему замену

«Бавария» дала принципиальное согласие на продажу Бенжамена Павара.

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что мюнхенцы договорились с «Интером» о трансфере защитника за 30 млн евро и еще 2-3 млн в виде бонусов. С представителями футболиста все тоже согласовано.

При этом чемпионы Германии не станут оформлять сделку до тех пор, пока не найдут французу замену.

Ранее гендиректор « » Беппе Маротта заявил, что сообщил о желании присоединиться к итальянской команде.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку