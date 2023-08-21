«Бавария» согласилась продать Павара «Интеру» за 30+3 млн евро, когда найдет ему замену

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Бенжамен Павар Фабрицио Романо Футбол

«Бавария» дала принципиальное согласие на продажу Бенжамена Павара.

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что мюнхенцы договорились с «Интером» о трансфере защитника за 30 млн евро и еще 2-3 млн в виде бонусов. С представителями футболиста все тоже согласовано.

При этом чемпионы Германии не станут оформлять сделку до тех пор, пока не найдут французу замену.

Ранее гендиректор «Интера» Беппе Маротта заявил, что Павар сообщил о желании присоединиться к итальянской команде.

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25 комментариев

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Bobby Shmonka
Павар не нужен Баварии,в Интере он будет ключевым и основным игроком .
+23
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Пожилой Гомункул
Ответ red hikkikomori
круто Интер работает на трансферном рынке
ну, учитываю ресурсы, а точнее почти что их полное отсутствие они смогли дойти до финала лч и всегда попадают в топ 4 Серии А. Очень достойный результат
+16
-2
+14
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Ученик Пепа
Так сами же его замену отдали в аренду в Байер…
+13
-2
+11
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ɔculpa
Ответ Семён Жуйло
Было бы неплохо узнать, кого Бавария присматривает на замену. Тогда и быстрота сделки стала бы понятна.
Сейчас вот идут слухи про Гертрюйду из "Фейенорда".
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Семён Жуйло
Было бы неплохо узнать, кого Бавария присматривает на замену. Тогда и быстрота сделки стала бы понятна.
+4
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+3
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red hikkikomori
круто Интер работает на трансферном рынке
+4
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ASH11
Ответ Bobby Shmonka
Павар не нужен Баварии,в Интере он будет ключевым и основным игроком .
В Баварии он нужен, но он вроде бы хотел играть в центре обороны, а там его видят только в качестве затычки. В Интере ему нашли бы место в тройке защитников, где в основе играет Дармиан.
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ɔculpa
Ответ Семён Жуйло
Я нашел. Бавария начала переговоры с игроком Фейноорда Лютсарелом Гертрёйда. Его цена тоже где-то между 25-30 лямами. То есть, Бавария практически без финансовой выгоды избавляется от Павара.
Да "Баварии" не нужна финансовая выгода, "Баварии" нужен игрок, в идеале, сам Павар, мотивированный и в хорошем настроении, но он перестал таким быть, потому ему вынуждены искать замену. Сомневаюсь, что Гертрюйда потянет, хотя может я просто попадал на не лучшие его матчи, но то, что видел, впечатления не производило. Он тоже может и справа, и в центре.
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ɔculpa
Ответ Ученик Пепа
Так сами же его замену отдали в аренду в Байер…
Ну очевидно, на Станишича Тухель всерьёз не рассчитывает.
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red hikkikomori
Ответ Е.Р.
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МЮ
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Тухель
Ответ Bobby Shmonka
Павар не нужен Баварии,в Интере он будет ключевым и основным игроком .
Павар нужен Баварии, но он сам захотел сменить обстановку.
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Тухель
Странный клуб Бавария. У игрока заканчивается контракт в конце сезона и он не хочет подписывать новый и Бавария зачем то его продает. Ведь топ клубы удерживают важных игроков до последнего, даже без продления контракта, а потом когда игрок уходит бесплатно рассказывают что он предатель и ноют повсюду.
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BZB
Они Зоммеру также замену искали и ничего трудоустроен в Интере без всякой замены. Также отдадут и Павара, 33 ляма за год контракта отличная сделка.
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mc-manaman
если не найдут замену?😏
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darby crash
Sky пишет, что игрок прибудет в Милан среда/четверг
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_BITOV_666_ Битов
Бавария в непривычном для себя стили зароботала 130 лямов и потратила 150 ооочень странице времена
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mishkaone
Это как в анекдоте прям про Чапая и Петьку. Нюанс….
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