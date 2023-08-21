«Бавария» согласилась продать Павара «Интеру» за 30+3 млн евро, когда найдет ему замену
«Бавария» дала принципиальное согласие на продажу Бенжамена Павара.
Журналист Фабрицио Романо утверждает, что мюнхенцы договорились с «Интером» о трансфере защитника за 30 млн евро и еще 2-3 млн в виде бонусов. С представителями футболиста все тоже согласовано.
При этом чемпионы Германии не станут оформлять сделку до тех пор, пока не найдут французу замену.
Ранее гендиректор «Интера» Беппе Маротта заявил, что Павар сообщил о желании присоединиться к итальянской команде.
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