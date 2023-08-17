Чалоба усугубил травму бедра на тренировке «Челси» и может пропустить месяц. Он интересен «Интеру»

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия травмы возможные трансферы Трево Чалоба Здоровье Футбол

Трево Чалоба вряд ли сыграет до перерыва на матчи сборных.

По сведениям The Athletic, защитника ранее беспокоила задняя поверхность бедра, и в понедельник на тренировке он усугубил травму. Ожидается, что он пропустит около месяца.

Отмечается, что «синие» готовы расстаться с футболистом. Интерес к нему сохраняет «Интер», передает журналист Альфредо Педулла.

Чалоба провел 25 матчей в АПЛ-2022/23. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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gukmamop
Возможно, с кем-то столкнулся,народу же много
+22
-2
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The Judge
Ответ gukmamop
Возможно, с кем-то столкнулся,народу же много
с Джеймсом, очевидно
+12
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Любезный Коссутий
пока не закрыто ТО, Челси срочно нужен новый защ. вариант с Макгавром очень перспективен, я считаю.
Слишком белый для Бондюэля👴🏻
+3
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+3
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TravenS
Когда уже в клубе появится нормальный медицинский штаб и физиотерапевты...
+1
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Профессор из Кобхэма
Ответ gukmamop
Возможно, с кем-то столкнулся,народу же много
Да много, меньше чем у Арсенала и МЮ, к примеру.
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Dexter Morgan
Здоровья.
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Sergeev55
полоса травм в Челси...
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Манковский
очередной из сотен тысяч ананасов челсе.
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Bishkek Manutd
Столкнулся с одноклубником, имя которого не знает скорее всего.
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Любезный Коссутий
Ответ Акира_1
Если только обмен нс Лукаку с доплатой МЮ. Как раз Почеттино нужен холодильник для барбекю
у МЮ позиция 9-ки закрыта, у Челси явная пробоина в центре, Макгавр закроет эту дыру на годы вперед 👍👍
но это не точно.
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Любезный Коссутий
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Слишком белый для Бондюэля👴🏻
это единственное, что работает против него, увы
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Акира_1
Ответ Любезный Коссутий
у МЮ позиция 9-ки закрыта, у Челси явная пробоина в центре, Макгавр закроет эту дыру на годы вперед 👍👍 но это не точно.
Не, там Дисаси, Сильва и Колвилл.
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Любезный Коссутий
Ответ Акира_1
Не, там Дисаси, Сильва и Колвилл.
игрок без опыта АПЛ, бразильский дед, и какой-то юнец - все говорит в пользу Макгавра
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