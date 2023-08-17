Чалоба усугубил травму бедра на тренировке «Челси» и может пропустить месяц. Он интересен «Интеру»

Трево Чалоба вряд ли сыграет до перерыва на матчи сборных.

По сведениям The Athletic, защитника ранее беспокоила задняя поверхность бедра, и в понедельник на тренировке он усугубил травму. Ожидается, что он пропустит около месяца.

Отмечается, что «синие» готовы расстаться с футболистом. Интерес к нему сохраняет « », передает журналист Альфредо Педулла.

провел 25 матчей в АПЛ-2022/23. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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