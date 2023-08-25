«Арсенал» и «Сосьедад» близки к договоренности об аренде Тирни. Испанцы будут платить всю зарплату

Защитник «Арсенала» Киран Тирни может уйти в аренду в «Реал Сосьедад».

Клубы близки к договоренности о переходе шотландца, сообщает The Athletic.

Соглашение не будет включать право или обязательства выкупа. При этом « » заплатит за аренду 26-летнего игрока и будет выплачивать всю его зарплату.

Сделка пока не закрыта, но если все пойдет по плану, то , еще не игравший в этом сезоне, пройдет медосмотр на выходных.

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