«Арсенал» и «Сосьедад» близки к договоренности об аренде Тирни. Испанцы будут платить всю зарплату

Теги премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Арсенал возможные трансферы Киран Тирни Футбол

Защитник «Арсенала» Киран Тирни может уйти в аренду в «Реал Сосьедад».

Клубы близки к договоренности о переходе шотландца, сообщает The Athletic.

Соглашение не будет включать право или обязательства выкупа. При этом «Сосьедад» заплатит за аренду 26-летнего игрока и будет выплачивать всю его зарплату.

Сделка пока не закрыта, но если все пойдет по плану, то Тирни, еще не игравший в этом сезоне, пройдет медосмотр на выходных.

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5 комментариев

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Дмитрий Васин
Лучший вариант для всех сторон
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Gunner_14
Жаль отпускать Тирни. По ходу сезона пригодился бы
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Походу Барса даже в тройку по итогу не попадет, настолько грамотно усиливают команды ла лиги, а Барса берет старпера Гюндогана который 5-6 хороших матчей выдаст и скорее всего травмируется.
Короче, Барса точно не конкурент Реалу и Атлетико в этом сезоне
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