Жезус тренировался в общей группе «Арсенала» после травмы. Форвард может сыграть с «Фулхэмом» в субботу, хотя это маловероятно
Габриэл Жезус вернулся к тренировкам после травмы колена.
Форвард «Арсенала» получил травму в начале августа. Он пропустил начало сезона АПЛ, в том числе матч за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». По данным источника, бразилец ранее в августе перенес небольшую операцию.
Как сообщает Evening Standard, в четверг Жезус тренировался в общей группе «Арсенала». Жезус может вернуться на поле уже в матче против «Фулхэма» в эту субботу, однако этот вариант выглядит маловероятным.
Ожидается, что нападающий будет полностью готов к матчу против «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе или к играм после международного перерыва.
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"чистка" послеоперационных швов (эхо прошлогодней травмы), у менисков и связок бывают такие последствия и они в целом не редкость
после операции на колене через месяц в общую группу так просто не возвращаются
С Фулхэмом можно поберечь, и потом отгрузит парочку 7Хаагу и его ребяткам.