Жезус тренировался в общей группе «Арсенала» после травмы. Форвард может сыграть с «Фулхэмом» в субботу, хотя это маловероятно

Габриэл Жезус вернулся к тренировкам после травмы колена.

Форвард «Арсенала» получил травму в начале августа. Он пропустил начало сезона , в том числе матч за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». По данным источника, бразилец ранее в августе перенес небольшую операцию.

Как сообщает Evening Standard, в четверг Жезус тренировался в общей группе « ». может вернуться на поле уже в матче против « » в эту субботу, однако этот вариант выглядит маловероятным.

Ожидается, что нападающий будет полностью готов к матчу против « » на следующей неделе или к играм после международного перерыва.

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