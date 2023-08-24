Жезус тренировался в общей группе «Арсенала» после травмы. Форвард может сыграть с «Фулхэмом» в субботу, хотя это маловероятно

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал травмы Габриэл Жезус Здоровье Футбол

Габриэл Жезус вернулся к тренировкам после травмы колена.

Форвард «Арсенала» получил травму в начале августа. Он пропустил начало сезона АПЛ, в том числе матч за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». По данным источника, бразилец ранее в августе перенес небольшую операцию.

Как сообщает Evening Standard, в четверг Жезус тренировался в общей группе «Арсенала». Жезус может вернуться на поле уже в матче против «Фулхэма» в эту субботу, однако этот вариант выглядит маловероятным.

Ожидается, что нападающий будет полностью готов к матчу против «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе или к играм после международного перерыва.

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7 комментариев

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GHOST1
хорошие новости! не хватало качественного цф 👍
+7
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Дмитрий Бервинов
Вторую часть прошлого сезона после травмы на ЧМ провел не особо лучше Нкетии. Очень жаль, если из-за травм так и не сможет показать, на что способен
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惡魔
Если он будет в заявке на матч с фулхемом то наверное на замене.
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IntoTheRainBow
это не "хрусталь", там была не травма а артроскопия после предыдущей

"чистка" послеоперационных швов (эхо прошлогодней травмы), у менисков и связок бывают такие последствия и они в целом не редкость

после операции на колене через месяц в общую группу так просто не возвращаются
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Mykytka
Отлично!
С Фулхэмом можно поберечь, и потом отгрузит парочку 7Хаагу и его ребяткам.
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