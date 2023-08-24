«Арсенал» интересуется защитником «Торино» Схюрсом. Лондонцы потеряли Тимбера из-за травмы «крестов»

«Арсеналу» интересен защитник «Торино» Перр Схюрс.

По информации La Stampa, « » намерен усилить центр защиты. В лондонском клубе считают Схюрса подходящим кандидатом.

Ранее «Арсенал» потерял из-за травмы защитника Юрриена Тимбера: новичок «канониров» порвал переднюю крестообразную связку правого колена и выбыл на длительный срок.

перешел в « » из «Аякса» летом 2022 года. В 30 матчах Серии А прошлого сезона 23-летний защитник отметился двумя голевыми передачами. Его подробная статистика доступна здесь.

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