«Арсенал» интересуется защитником «Торино» Схюрсом. Лондонцы потеряли Тимбера из-за травмы «крестов»

Теги Торино премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Перр Схюрс Футбол

«Арсеналу» интересен защитник «Торино» Перр Схюрс.

По информации La Stampa, «Арсенал» намерен усилить центр защиты. В лондонском клубе считают Схюрса подходящим кандидатом.

Ранее «Арсенал» потерял из-за травмы защитника Юрриена Тимбера: новичок «канониров» порвал переднюю крестообразную связку правого колена и выбыл на длительный срок.

Схюрс перешел в «Торино» из «Аякса» летом 2022 года. В 30 матчах Серии А прошлого сезона 23-летний защитник отметился двумя голевыми передачами. Его подробная статистика доступна здесь.

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5 комментариев

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Penguin87
Потянуло Арсенал на голландцев
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Любезный Коссутий
зачем Артете игрок из ватокатного Торино?
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Евгений Мироносов
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Куда Арсена понесло? Это игрок уровня середняка Италии. Я бы, посоветовал на Бастони из Интера попробовать замахнутся . Да, это был бы тяжелейший трансфер, и деньги большие были бы заплачено. Но, сразу бы топа получили.
возможно ты прав ! Возможно нет ! Я слежу за футболистами нидерланд уже очень давно ) Могу сказать так ...ушёл из Аякса за практикой , были амбиции , и привозы ) Сейчас прибавил сильно в надёжности, молодой , не дорогой , стал стабильным, на подмену ! Тимбер другой стилистики игрок , и брали под основу ! бастони топ игрок конечно , но и денег он стоит думаю в 3 раза больше. Вывод какой? Зачем брать дорого одного когда пару недель купили дорого Тимбера , ведь можно взять дёшево молодого на полмену , да плюс с перспективой в поднятия цены ?)
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