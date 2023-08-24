Иско о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это злоупотребление властью, так нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Полностью поддерживаю Дженни»

Теги Бетис Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу Федерация футбола Испании сборная Испании жен Иско Борха Иглесиас Футбол

Иско осудил поцелуй Луиса Рубиалеса с футболисткой сборной Испании.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0). ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

«Если она не согласилась на это, то это злоупотребление властью. Я полностью поддерживаю Дженни [Эрмосо].

Я не тот, кто должен принимать решение [об отставке Рубиалеса]. Я считаю, что он не прав, подобного не следует делать ни при каких обстоятельствах, особенно президенту такой крупной федерации. Как и то, как он вел себя в ложе, рядом с королевой... честно говоря, это не очень-то соответствует протоколу», – сказал полузащитник «Бетиса» в интервью Telesinco.

Форвард «Бетиса» Борха Иглесиас также выразил поддержку футболистке.

«Полностью тебя поддерживаю. Мы с тобой», – сказал Иглесиас.

Иско и Борха Иглесиас первыми среди футболистов Ла Лиги выступили в поддержку Эрмосо.

Рубиалес думает об отставке после поцелуя с футболисткой сборной Испании. Он теряет поддержку внутри федерации и среди футболистов

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22 комментария

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Дед Щукарь порожняк не гонит
Анна Сунцова это второй ник Игоря Новикова? 😁
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КристинаИнстаграммовна
Да повесьте этого бедолагу уже на виселице.
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marshalericsson1357
Помимо поцелуя он закинул ее на плечо, есть фото с этими эпизодом. Так что он действительно перегнул. Официальному лицу вряд ли стоит себя так вести в принципе.
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Cyrenaic
Ответ marshalericsson1357
Помимо поцелуя он закинул ее на плечо, есть фото с этими эпизодом. Так что он действительно перегнул. Официальному лицу вряд ли стоит себя так вести в принципе.
Это ж другая футболистка – Дель Кастильо
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BigPapa
испанская инквизиция прям)
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Overkiller
Ответ Стахович
Кто защищает этого старого лысого чиновника,вам было бы нормально если бы начальник вашей дочери нежданчиком поцеловал вашу дочь или жену?)
Да заколебали уже с этим комментарием лезть. Никто его и не оправдывает что он белый и пушистый. Речь о чрезмерности и демонстративности требуемого наказания. Отстранять с должности можно за плохое руководство, невыполнение обязанностей и т.д., а не единичный эмоциональный поступок, каким бы он не был.
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majestic1980
Иско, да что ты знаешь о злоупотреблении властью?)
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xbxoxrxsxhx
По заднице надо было шлепнуть эту проказницу. Лысый поскромничал однако, по плечу похлопал и все равно был подвергнут линчеванию
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Wolfy777
когда Блан целовал Бартеза в лысину и не ваз, а регулярно ни у кого вопросов не вызвало
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_Baltik_
Что за бред, сама футболистка сразу сказала, что всё нормально - это просто дружеский жест.
В чём они все Дженни активно поддерживают? Тоже хотят с президентом поцеловаться?
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Cyrenaic
Ответ marshalericsson1357
Да, но это не отменяет факт его недопустимого поведения.
Так я насчёт этого и не спорю. Просто справедливости ради стоит поправить коммент, если он содержит в себе недостоверную информацию
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Стахович
Даже в России это перебор и косяк.А в Европе тем более.Был бы у Рубиалеса хоть немного чести и смелости,подал бы уже в отставку
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Бакль
Судя по фото этой футболистки она должна быть счастлива что хоть какой то мужик на неё клюнул
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Penguin
Ответ Romano1985
А касильяс ? В эфире ? А ? А метцельдер , голый ) когда шорты поправлял , а тренер немцев … ну а если конкретно про поцелуи , а Лоран Блан , поцелуй мужику )))
какой властью обладал икер? и он уже встречался с сарой
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Стахович
Ответ Penguin
какой властью обладал икер? и он уже встречался с сарой
Хех.Там ещё это было со своей девушкой,которая потом стала женой)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Стахович
Кто защищает этого старого лысого чиновника,вам было бы нормально если бы начальник вашей дочери нежданчиком поцеловал вашу дочь или жену?)
Изучи мат.часть вначале и фото чиновника посмотри. Какой он старый ? 46 лет. Хотя, для тебя может и старый, сынок!)) ,,Проведя 53 матча в Примере, считался игроком не очень мастеровитым, но честным и мужественным,, (С).
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