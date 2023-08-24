Иско о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это злоупотребление властью, так нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Полностью поддерживаю Дженни»
Иско осудил поцелуй Луиса Рубиалеса с футболисткой сборной Испании.
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0). ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».
«Если она не согласилась на это, то это злоупотребление властью. Я полностью поддерживаю Дженни [Эрмосо].
Я не тот, кто должен принимать решение [об отставке Рубиалеса]. Я считаю, что он не прав, подобного не следует делать ни при каких обстоятельствах, особенно президенту такой крупной федерации. Как и то, как он вел себя в ложе, рядом с королевой... честно говоря, это не очень-то соответствует протоколу», – сказал полузащитник «Бетиса» в интервью Telesinco.
Форвард «Бетиса» Борха Иглесиас также выразил поддержку футболистке.
«Полностью тебя поддерживаю. Мы с тобой», – сказал Иглесиас.
Иско и Борха Иглесиас первыми среди футболистов Ла Лиги выступили в поддержку Эрмосо.
Рубиалес думает об отставке после поцелуя с футболисткой сборной Испании. Он теряет поддержку внутри федерации и среди футболистов
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В чём они все Дженни активно поддерживают? Тоже хотят с президентом поцеловаться?