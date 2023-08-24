«Торпедо» предлагает Щенникову контракт на 2 года

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Торпедо Георгий Щенников Футбол

«Торпедо» предлагает Георгию Щенникову контракт на 2 года.

По данным «Чемпионата», в ближайшее время Щенников начнет тренировки с «Торпедо», но пока без контракта, потому что продолжается обсуждение условий.

Щенников – воспитанник ЦСКА, на протяжении всей карьеры он играл за армейцев. На счету защитника 10 голов и 15 результативных передач в 391 матче за ЦСКА.

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6 комментариев

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onegin2007
Торпедо - санитары леса.
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Russкий
Надо обязательно подписываться, считай из Мск не уедет, да и зп не такая уж и малая будет, чем в какой нить областной тиме
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Александр Зикрянь
зачем он им нужен? Он после первой игры в ФНЛ в лазарет на пол года уйдёт.
+2
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VanyaVanya063
Видимо не хочет из Москвы уезжать, а так легко бы вписался в ту же Балтику Игнашевича
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Glyb Aleksey
Удачи Жоре! Один из любимых игроков красно-синих, реально был предан клубу. Надеюсь, еще поиграет.
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Zenith forever
Ответ VanyaVanya063
Видимо не хочет из Москвы уезжать, а так легко бы вписался в ту же Балтику Игнашевича
Может боится? Он же с Игной вместе играл, знает чем ему грозит такой тренер?
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