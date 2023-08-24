«Торпедо» предлагает Щенникову контракт на 2 года

«Торпедо» предлагает Георгию Щенникову контракт на 2 года.

По данным «Чемпионата», в ближайшее время Щенников начнет тренировки с «Торпедо», но пока без контракта, потому что продолжается обсуждение условий.

Щенников – воспитанник ЦСКА, на протяжении всей карьеры он играл за армейцев. На счету защитника 10 голов и 15 результативных передач в 391 матче за ЦСКА.

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