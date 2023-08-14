Защитник ЦСКА Рядно: «Играть в Европе – это здорово. Но я выбрал бы остаться и стать легендой клуба, как Акинфеев»
Защитник ЦСКА Михаил Рядно заявил о желании стать легендой клуба.
В матче 4-го тура Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:1. Михаил Рядно, заменивший в перерыве травмированного Кирилла Глебова, отметился забитым голом в концовке матча.
«Я отрабатываю удары на тренировках – в этот раз хорошо получилось, я забил. Конечно, я следил за игроками ЦСКА ранее. Мне очень нравились Георгий Щенников, Марио Фернандес, он очень техничный игрок. Сергей Игнашевич мне тоже нравился, но у нас с ним разные стили игры.
Конечно, играть в Европе – это здорово, отличный опыт. Но если бы я стопроцентно знал, что останусь в ЦСКА и стану легендой клуба, как Игорь Акинфеев, я бы выбрал именно этот вариант», – сказал Рядно.
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