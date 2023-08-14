Защитник ЦСКА Рядно: «Играть в Европе – это здорово. Но я выбрал бы остаться и стать легендой клуба, как Акинфеев»

Защитник ЦСКА Михаил Рядно заявил о желании стать легендой клуба.

В матче 4-го тура Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:1. , заменивший в перерыве травмированного Кирилла Глебова, отметился забитым голом в концовке матча.

«Я отрабатываю удары на тренировках – в этот раз хорошо получилось, я забил. Конечно, я следил за игроками ЦСКА ранее. Мне очень нравились , , он очень техничный игрок. мне тоже нравился, но у нас с ним разные стили игры.

Конечно, играть в Европе – это здорово, отличный опыт. Но если бы я стопроцентно знал, что останусь в ЦСКА и стану легендой клуба, как , я бы выбрал именно этот вариант», – сказал Рядно.

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