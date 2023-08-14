Защитник ЦСКА Рядно: «Играть в Европе – это здорово. Но я выбрал бы остаться и стать легендой клуба, как Акинфеев»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Георгий Щенников Марио Фернандес ТАСС Михаил Рядно Футбол

Защитник ЦСКА Михаил Рядно заявил о желании стать легендой клуба.

В матче 4-го тура Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:1. Михаил Рядно, заменивший в перерыве травмированного Кирилла Глебова, отметился забитым голом в концовке матча.

«Я отрабатываю удары на тренировках – в этот раз хорошо получилось, я забил. Конечно, я следил за игроками ЦСКА ранее. Мне очень нравились Георгий Щенников, Марио Фернандес, он очень техничный игрок. Сергей Игнашевич мне тоже нравился, но у нас с ним разные стили игры.

Конечно, играть в Европе – это здорово, отличный опыт. Но если бы я стопроцентно знал, что останусь в ЦСКА и стану легендой клуба, как Игорь Акинфеев, я бы выбрал именно этот вариант», – сказал Рядно.

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11 комментариев

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Константин Эсперов
Правильно делаешь , надо закрепиться за авторитетом в команде .
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Gfnhbjn68
У меня новый любимец в команде.)
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Andrey Yaroslavtsev
Опять про Марио?
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Красная стрела
Обязательно вернемся в Европу. Всё будет. Всем нашим командам развития!
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Светлана Агейкина
Стопроцентно знать что-то наперёд, конечно, очень бы пригодилось бы в жизни 😊.
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User 0234
интересный паренёк
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Домоседов
Какая Европа, уже СА в тренде
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zer
имхо, но клубный патриотизм тоже достоин уважение, как и новый вызов. игроки типа Ди Натале или Варди могли перейти в клубы посильнее и побогаче, но тащили свои маленькие (относительно). или у нас Калачёв из Ростова, Карадениз из Рубина, Акинфеев из ЦСКА, Малафеев из Зенита

футбол это не только глорство
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qiqe
хороший физически развитый для своих лет чел со скоростью! надеюсь наших пацанов будет всё больше в составе тк они ничем не хуже заинутдиновых, зделаров, гаичей и мендесов всяких
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Алексей Ненахов
Ответ Gfnhbjn68
У меня новый любимец в команде.)
Любимец это такое не постоянно состояние , сейчас все хорошо и его любят , но 3-5 игр накосячить или привезёт станет ненужным .
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