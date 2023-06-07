Слуцкий открыл стадион «Бомбонера». Команда Дзюбы «Внуки Бомбонеры» выиграла праздничный турнир

Леонид Слуцкий принял участие в открытии стадиона «Бомбонера».

Бывший тренер «Рубина» заявлял, что потратил на строительство арены 135 млн рублей, возмущаясь, что работа детской футбольной школы, которую он развивает в Волгограде, не освещается должным образом.

Cегодня в честь открытия стадиона был проведен футбольный турнир с участием воспитанников школы, звезд шоу-бизнеса и известных игроков – как действующих, так и завершивших карьеру.

Среди них были , , , , , Игорь Смольников, Вячеслав Караваев, Олег Шатов, Денис Колодин и другие футболисты.

За победу в турнире боролись следующие команды: «Дети «Бомбонеры» с Колодиным и Романом Адамовым, «Внуки Бомбонеры» с Артемом Дзюбой и Олегом Веретенниковым, а также учащиеся школы. Победили «Внуки Бомбонеры».

Слуцкий сказал, что никто не пишет про его «Бомбонеру». Это не так!

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