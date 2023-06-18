Агент Щенникова: «За рубежом есть интерес, но конкретных предложений не было

Агент Георгия Щенникова рассказал о вариантах продолжения карьеры.

32-летний защитник покинул свободным агентом после 20 сезонов в системе клуба.

«Есть у него варианты? Пока в процессе, трансферное окно только начинается, все будет. Конкретно сказать ничего не могу. Есть варианты, о которых не хотелось бы разглашать. За рубежом есть интерес к , но не было конкретных предложений.

Определимся с новым клубом, когда все карты сойдутся, тогда и будет понимание по новому клубу. Пока не могу твердо сказать, что он куда-то переходит», — сказал Сергей Пушкин.

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