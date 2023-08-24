Чистяков обслужит матч «Зенит» – «Урал», Шафеев будет судить игру «Спартак» – «Ахмат» и другие назначения 6-го тура РПЛ

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Назначены судьи и инспекторы на матчи 6-го тура Мир РПЛ.

25 августа (пятница)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Игорь Панин; инспектор – Сергей Французов.

«Факел» – «Краснодар»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Виктор Кулагин.

26 августа (суббота)

«Зенит» – «Урал»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Рубин» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Спартак» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Артем Любимов; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Максим Ковалев; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Александр Колобаев.

27 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Роман Галимов; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Анатолий Цветнов.

«Сочи» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Зуев.

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7 комментариев

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Дмитрий Калибабчук
Димке бы травму лечить, а он берётся за свисток
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Дмитрий9779
Краснодару удачи,Амелин разрешает бить технарей.
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ZarvuR2020
А судью матча Зенит Факел второй тур не назначают, я правильно понял?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
на Матч ТВ всего одна игра. Спартак - Ахмат.
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Владимир Молявин
Всем удачи!!! Без скандалов!!!
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