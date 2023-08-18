«Наполи» за 30+6 млн евро купит Вейгу. «Барсе», «Сити», «ПСЖ», «Ливерпулю», «Челси» был интересен хавбек «Сельты»

«Наполи» согласовал трансфер хавбека «Сельты» Габриэля Вейги.

За 21-летнего испанского полузащитника « » заплатит 30 миллионов евро, еще 6 млн предусмотрены в качестве бюонусов.

Сторонам осталось уладить детали, а игроку пройти медосмотр.

Напомним, что интерес к проявляли «ПСЖ», «Барса», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

В прошлом сезоне Вейга, играющий как ближе к атаке, так и в глубине поля, забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 39 матчах. Его статистика – здесь.

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