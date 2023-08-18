«Наполи» за 30+6 млн евро купит Вейгу. «Барсе», «Сити», «ПСЖ», «Ливерпулю», «Челси» был интересен хавбек «Сельты»

Теги Сельта серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Джанлука Ди Марцио Габриэль Вейга Футбол

«Наполи» согласовал трансфер хавбека «Сельты» Габриэля Вейги.

За 21-летнего испанского полузащитника «Наполи» заплатит 30 миллионов евро, еще 6 млн предусмотрены в качестве бюонусов.

Сторонам осталось уладить детали, а игроку пройти медосмотр.

Напомним, что интерес к Вейге проявляли «ПСЖ», «Барса», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

В прошлом сезоне Вейга, играющий как ближе к атаке, так и в глубине поля, забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 39 матчах. Его статистика – здесь.

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18 комментариев

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usen
Шикарный трансфер может быть для Наполи
+14
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Potomok Budulaya
через год продадут за 130
+11
-4
+7
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<~Inter~>
быстро нашли замену Зелински
+7
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+7
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Олег Комисаров
Ответ Potomok Budulaya
через год продадут за 130
Как Кулибали или Осинхмена?
+8
-2
+6
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RealJon
Ответ Голубая Эскадра
Как же они отлично сработали с этим трансфером, без интриги и шумихи подписывают одного из самых перспективных игроков в Европе…
Не так уж "самый" перспективный честно сказать, на Евро м-21, он был лавочникам, основной был Ойан Сансет из Атлетик.
Тут важно ему найти общий язык с Гарсией
+5
0
+5
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Голубая Эскадра
Как же они отлично сработали с этим трансфером, без интриги и шумихи подписывают одного из самых перспективных игроков в Европе…
+4
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Peter Parker
Странный выбор от Вейга идти в команду у который будет непростой сезон с новым тренером, так еще и менеджмент, который может запросто замариновать тебя, как Кулибали
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Тухель
Ответ Alexander Baranov
Как осимхена, щас нападающих нету нормальных, вот он единственный, либо осимхен либо Андре Силва и тп
Какой же бред. Твой супер Осимхен сильно провел только прошлый сезон, а до этого забивал максимум 14 голов даже играя в Бельгии и Франции.
У Кейна 30 в АПЛ в прошлом сезоне, а меньше 17 он не забивал 9 сезонов подряд в АПЛ + голевых дофига может отдавать. Кейн 14 голевых за сезон раздавал это сколько твой единственный в футболе нап отдал за последние 4 сезона.
Есть имба Холланд. И надо быть идиотом чтобы между Осимхеном и Холландом выбрать игрока Наполи.
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corazón blanco
Оптимальный вариант для Вейги, в такой атакующей команде будет себя чувствовать, как рыба в воде.
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Дядя Тима
Был бы интересен, любой из перечисленных клубов легко перебил это предложение ,а так крутое усиление для Наполи 💪
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Alexander Baranov
Ответ Олег Комисаров
Как Кулибали или Осинхмена?
Как осимхена, щас нападающих нету нормальных, вот он единственный, либо осимхен либо Андре Силва и тп
+1
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Георгий Кузьминых
Ответ <~Inter~>
быстро нашли замену Зелински
Зелински является система образующим, и темной лошадкой, для Наполи будет серьезная потеря
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Георгий Кузьминых
Ответ Георгий Кузьминых
Зелински является система образующим, и темной лошадкой, для Наполи будет серьезная потеря
Зеленски обладает высокой культурой паса, и очень хорошо и виртуозно связывают линии полузащиты и нападения. Это будет настоящая потеря для Наполи
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<~Inter~>
Ответ RealJon
Не так уж "самый" перспективный честно сказать, на Евро м-21, он был лавочникам, основной был Ойан Сансет из Атлетик. Тут важно ему найти общий язык с Гарсией
Вейга моложе Сансета и в целом выглядит самым интересным молодым полузащитником в Испании за пределами Реала и Барсы
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madrilenos
Ответ KataDiaz
как же дешево испанцы продают своих лидеров, казалось бы молодой талант, можно выжимать 60-70, но отдают за половину, внутр апл ушел бы за 80
по законам Испанской федерации футбола в любом контакте должны стоять отступные и вот у него как раз они были 35м евро.
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