«Наполи» за 30+6 млн евро купит Вейгу. «Барсе», «Сити», «ПСЖ», «Ливерпулю», «Челси» был интересен хавбек «Сельты»
«Наполи» согласовал трансфер хавбека «Сельты» Габриэля Вейги.
За 21-летнего испанского полузащитника «Наполи» заплатит 30 миллионов евро, еще 6 млн предусмотрены в качестве бюонусов.
Сторонам осталось уладить детали, а игроку пройти медосмотр.
Напомним, что интерес к Вейге проявляли «ПСЖ», «Барса», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Челси».
В прошлом сезоне Вейга, играющий как ближе к атаке, так и в глубине поля, забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 39 матчах. Его статистика – здесь.
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Тут важно ему найти общий язык с Гарсией
У Кейна 30 в АПЛ в прошлом сезоне, а меньше 17 он не забивал 9 сезонов подряд в АПЛ + голевых дофига может отдавать. Кейн 14 голевых за сезон раздавал это сколько твой единственный в футболе нап отдал за последние 4 сезона.
Есть имба Холланд. И надо быть идиотом чтобы между Осимхеном и Холландом выбрать игрока Наполи.