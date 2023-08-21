«Ман Сити» договорился с «Ренном» о трансфере Доку за 60 млн евро. Медосмотр – на этой неделе

Жереми Доку близок к переходу в «Манчестер Сити».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «горожане» достигли устного соглашения с « ». За вингера сборной Франции U21 заплатят почти 60 млн евро с учетом бонусов.

При этом «горожане» договорились об очень удобных для них условиях выплаты этой суммы. Они будут перечислять средства частями.

Ожидается, что пройдет медосмотр на этой неделе. Контракт с ним согласован.

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