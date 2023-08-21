«Ман Сити» договорился с «Ренном» о трансфере Доку за 60 млн евро. Медосмотр – на этой неделе

Теги Ренн Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Жереми Доку деньги Футбол

Жереми Доку близок к переходу в «Манчестер Сити».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «горожане» достигли устного соглашения с «Ренном». За вингера сборной Франции U21 заплатят почти 60 млн евро с учетом бонусов.

При этом «горожане» договорились об очень удобных для них условиях выплаты этой суммы. Они будут перечислять средства частями.

Ожидается, что Доку пройдет медосмотр на этой неделе. Контракт с ним согласован

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44 комментария

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gPk
Ответ Roy Keane
этот парень дикий топ.в системе Пепа станет бриллиантом.абсолютно все данные для этого есть-по физике это монстр помноженный на бесконечность,техника и дриблинг тоже имеются.
Дикий топ за 2 последних сезона забил смешные 9 голов играя вингером.Дикий топ был условный Азар который был моложе Доку на год ,при этом за сезон выдал 22+22 в 49 матчах за Лилль.Вот это вот ДИКИЙ ТОП.А Доку обычный талантливый паренек с крутым дриблингом.До дикого топа ему далеко
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Матвей Пятницын
*сборной Бельгии
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ The Best
Опять же,Сити по словам некоторых экспертов не переплачивает (Доку крутой конечно,спору нет) но 60 млн....многовато.Йошко Гвардиол за 100 млн....на двоих игроков ушло 160 млн....только Челси может себе позволить заплатить за двоих не самых крутых игроков больше чем Сити 😂
Гвардиол перешёл за 78млн бонусы. Какие 100 лямов? 60 лямов за Доку - это тоже включая бонусы. По факту сама цена 40-45млн. Вы в курсе, что бонусы активируются только в следующем году, при достижение определенных целей? Сейчас Сити эти бонусы не платит, и они в траты этого Окна не входят.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Evgen_Hazard
Это так же про Мудрика за 70 без бонусов, но все пишут про 100. Что ты хочешь от этих людей?
Да, с Мудрикам таже история. Но, тут скорее, некоторые люди драматизируют, и для этого называют цену уже с бонусами, что бы сказать, что 100миллионный Мудрик не забил не одного гола, и играет как говно(тут спорить не могу.) Это красивее звучит, чем 70-ти миллионный мудрик. А, многие, просто не понимают как бонусы работают.
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vadi-lee
Ответ Матвей Пятницын
*сборной Бельгии
Так он и за основную играл. Вообще товарищу минус, кто опубликовал с такими ошибками.
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Антон Bratishchev
Доку не Деку)
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Усатая Козляра
Ответ The Best
Опять же,Сити по словам некоторых экспертов не переплачивает (Доку крутой конечно,спору нет) но 60 млн....многовато.Йошко Гвардиол за 100 млн....на двоих игроков ушло 160 млн....только Челси может себе позволить заплатить за двоих не самых крутых игроков больше чем Сити 😂
у Сити тоже амортизация есть
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ASH11
Ответ Roy Keane
этот парень дикий топ.в системе Пепа станет бриллиантом.абсолютно все данные для этого есть-по физике это монстр помноженный на бесконечность,техника и дриблинг тоже имеются.
Он в Ренне то не всегда в основе играл.
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The Best
Опять же,Сити по словам некоторых экспертов не переплачивает (Доку крутой конечно,спору нет) но 60 млн....многовато.Йошко Гвардиол за 100 млн....на двоих игроков ушло 160 млн....только Челси может себе позволить заплатить за двоих не самых крутых игроков больше чем Сити 😂
+14
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Dmitri Kudrenko
Ответ Матвей Пятницын
*сборной Бельгии
это же спортс
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Усы Годзиллы
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Гвардиол перешёл за 78млн бонусы. Какие 100 лямов? 60 лямов за Доку - это тоже включая бонусы. По факту сама цена 40-45млн. Вы в курсе, что бонусы активируются только в следующем году, при достижение определенных целей? Сейчас Сити эти бонусы не платит, и они в траты этого Окна не входят.
открой ТМ.

90 млн не считая бонусов
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Артур Мкртычян
Ответ WEN
Он хоть и топ,но сейчас ему в команде делать нечего.На его позиции играют помимо его ещё 3 качественных игрока,которые даже не планируют уходить(ток Сильва может уйти). Только если на перепродажу парня,хоть и безумный талант
у сити ноль профильных вингеров. доку может и справа и слева играть. фоден будет в центре играть. это его место. он не вингер. все же. Бернарду тоже периодически в центре будет играть. итого доку единственный профильный вингер в команде. кроме Палмера. который может уйти.
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Ulukbek Kiyazov
Серьезно? Сборной Франции? Еще и U21. Просто рукалицо от вашей редактуры. Это же не ноунейм из третьей лиги Болгарии. Понятно, время тяжёлое, набираете тех кто готов работать за еду, но это же не означает что надо так вот ошибаться, если в день про этого игрока минимум 2-3 новости.
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Evgen_Hazard
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Гвардиол перешёл за 78млн бонусы. Какие 100 лямов? 60 лямов за Доку - это тоже включая бонусы. По факту сама цена 40-45млн. Вы в курсе, что бонусы активируются только в следующем году, при достижение определенных целей? Сейчас Сити эти бонусы не платит, и они в траты этого Окна не входят.
Это так же про Мудрика за 70 без бонусов, но все пишут про 100. Что ты хочешь от этих людей?
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gPk
Ответ Артур Мкртычян
в Сити будет прогрессировать
Не верю вообще в его прогресс в Сити.Как тут и писали другие люди он слишком тупой для системы Пепа.Обычный бегунок с шикарным дриблингом
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Bobby Shmonka
Ответ Иван Иванов
Этот трансфер будет ПОЛНЫМ провалом! Он абсолютно не подходит системе Пепа. Доку - невероятно глупый футболист, футбольного IQ практически нет. Чёрт, даже Палмер умнее его и принесёт больше пользы. Уверен, что он из скамейки не поднимется и уже следующим летом отправится в условный Лион в аренду с последующим выкупом. 🤦🏻‍♂️ Он будет выглядеть, как Алексис Санчес в Барсе Пепа, но только если Алексис был реально топом, то Доку топом не является абсолютно! Он будет инородным телом в системе Пепа.
Глупый стерлинг великолепно смотрелся у Пепа )
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Roy Keane
этот парень дикий топ.в системе Пепа станет бриллиантом.абсолютно все данные для этого есть-по физике это монстр помноженный на бесконечность,техника и дриблинг тоже имеются.
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аноним анонимович
Ответ Иван Иванов
Этот трансфер будет ПОЛНЫМ провалом! Он абсолютно не подходит системе Пепа. Доку - невероятно глупый футболист, футбольного IQ практически нет. Чёрт, даже Палмер умнее его и принесёт больше пользы. Уверен, что он из скамейки не поднимется и уже следующим летом отправится в условный Лион в аренду с последующим выкупом. 🤦🏻‍♂️ Он будет выглядеть, как Алексис Санчес в Барсе Пепа, но только если Алексис был реально топом, то Доку топом не является абсолютно! Он будет инородным телом в системе Пепа.
если даже так Пеп сделает из него машину
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Roman Patersson
Доку без пространства-деньги на ветер.
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Влад Тюрин
Помню, как на Евро 2020 вышел и начал возить Италию, заработал пенальти и чуть чуть не хватило до 2:2.

Он очень техничный, у него 6,7 обводок в среднем за матч, процент успешных обводок 60%, но есть один минус - хрустальный немного.
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AlexDeLarge
Потенциал у него - космический, но он дико нестабильный
Что в сборной, что в Ренне играл промежутками, то божит, то полностью растворяется на поле

В системе Пепа, где ему дадут четкую роль, может легко выйти на уровень пикового Стерлинга
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Personology Center
Ответ гель кристины
Все трансферы идут частями
Главное, чтобы Доку не приехал частями, а целым-невредимым! )
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Любезный Коссутий
але, Спортс, есть кто на связи? так-то он бельгиец. причем это написано в его профиле
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Jlaw
хорошо что не за сотку, так то хоть не жалко будет если не заиграет
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гель кристины
Все трансферы идут частями
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