«Ман Сити» продаст Лапорта «Аль-Насру» за 30 млн евро с учетом бонусов. Медосмотр запланирован

Теги Манчестер Сити возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эмерик Лапорт деньги Фабрицио Романо Футбол

Эмерик Лапорт перейдет в «Аль-Наср» на следующей неделе.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» в результате сделки получит почти 30 млн евро с учетом всех возможных выплат.

Медицинский осмотр защитника уже запланирован.

Сообщалось, что Лапорт будет зарабатывать по 25 млн евро в год на протяжении трех сезонов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Угараю_с_вас
Ответ St.7
Самый высокооплачиваемый игрок АПЛ:25 млн-Де Брейне Лапорт -25 млн Разницу чувствуете?)
Так только так туда можно привлечь игроков, засыпать их деньгами. Так что все логично, но по факту туда уже уехало много хороших игроков.
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St.7
Самый высокооплачиваемый игрок АПЛ:25 млн-Де Брейне
Лапорт -25 млн
Разницу чувствуете?)
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Mark Safa
25 миллионов в год😟? Арабы совсем ку-ку
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Direct free kick
Ответ &_Bishep_&
По 25 миллионов в год Лапорте.!!! С ума сойти. За такие деньги я бы заставлял их еще Ислам принять.
У Аль Насра ЦЗ теперь не хуже чем у Реала ха ха
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Дмитрий Васин
Лапорт что то быстро сдал.
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&_Bishep_&
По 25 миллионов в год Лапорте.!!! С ума сойти. За такие деньги я бы заставлял их еще Ислам принять.
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Любезный Коссутий
сауды даже лавочникам готовы бешеные деньги платить
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Георгий Кузьминых
Жалко что не Барса своего Лапорту продает
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User 0234
25 🍋🤯
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Александр Половинкин
Спортс не спи, делай сравнения составов команд СА с командами топ 5 чемпионатов топ 5)))))))
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Schiaff1no
Ответ Mark Safa
25 миллионов в год😟? Арабы совсем ку-ку
Ну а как иначе? Убедить игрока закончить карьеру не так просто
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Crosby84
Ответ Mark Safa
25 миллионов в год😟? Арабы совсем ку-ку
Решили сэкономить.
Не каждому же 💯 платить!
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&_Bishep_&
Ответ Direct free kick
У Аль Насра ЦЗ теперь не хуже чем у Реала ха ха
Да мне вообще интересно было бы сравнить суммарную трансфермаркетную стоимость чемпионата СА с Л-Л, Серией А или Бундеслигой....
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