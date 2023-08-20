«Ман Сити» продаст Лапорта «Аль-Насру» за 30 млн евро с учетом бонусов. Медосмотр запланирован
Эмерик Лапорт перейдет в «Аль-Наср» на следующей неделе.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» в результате сделки получит почти 30 млн евро с учетом всех возможных выплат.
Медицинский осмотр защитника уже запланирован.
Сообщалось, что Лапорт будет зарабатывать по 25 млн евро в год на протяжении трех сезонов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Лапорт -25 млн
Разницу чувствуете?)
Не каждому же 💯 платить!