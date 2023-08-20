«Ман Сити» продаст Лапорта «Аль-Насру» за 30 млн евро с учетом бонусов. Медосмотр запланирован

Эмерик Лапорт перейдет в «Аль-Наср» на следующей неделе.

По сведениям инсайдера , « » в результате сделки получит почти 30 млн евро с учетом всех возможных выплат.

Медицинский осмотр защитника уже запланирован.

Сообщалось, что будет зарабатывать по 25 млн евро в год на протяжении трех сезонов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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