«Ман Сити» может подписать Нунеша из «Вулвс» вместо Пакета. Рассматривают также хавбека «Пэлас» Эзе

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Кристал Пэлас Лукас Пакета Эберечи Эзе Матеуш Нунеш Футбол

«Манчестер Сити» интересен хавбек «Вулверхэмптона» Матеуш Нунеш.

По информации The Athletic, «Манчестер Сити» рассматривает альтернативные варианты усиления полузащиты после срыва трансфера Лукаса Пакета из «Вест Хэма». Напомним, бразилец был обвинен в нарушении регламента о ставках, и в настоящее время в отношении него проводится расследование.

В качестве альтернативы Пакета «Манчестер Сити» рассматривает полузащитника «Вулвс» Матеуша Нунеша. Отмечается, что «Вулверхэмптон» может согласиться продать Нунеша в «Сити», чтобы поправить финансовое положение клуба, если предложение «горожан» будет выгодным.

Кроме того, «Манчестер Сити» также интересен хавбек «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

Подробно со статистикой Матеуша Нунеша можно ознакомиться здесь.

Статистика Эберечи Эзе доступна по этой ссылке.

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7 комментариев

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QWertY
Нунеш топ
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serginn
По ссылке на стату Нунеша стата Пакеты)
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Нунеш очень техничный игрок, хорошо обводит, и разгоняет атаки за счёт техники. Но, это не Пакета. Пакета, как по мне, более универсальный игрок.
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Пожилой Гомункул
он хотя бы не будет стоить 100 лямов + бонусы
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Okaka
Нуньес хорошая замена Илкаю
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Cearvm
Как игрок неплох, но после красной с Брайтоном появились большие сомнения в его профессиональных качествах. По-моему, такие футболисты не должны играть в Сити. И пример Канселу это доказывает.
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Ман Сити
Знаю им портовик интересовался, но был послан
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