«Ман Сити» может подписать Нунеша из «Вулвс» вместо Пакета. Рассматривают также хавбека «Пэлас» Эзе

«Манчестер Сити» интересен хавбек «Вулверхэмптона» Матеуш Нунеш.

По информации The Athletic, «Манчестер Сити» рассматривает альтернативные варианты усиления полузащиты после срыва трансфера из « ». Напомним, бразилец был обвинен в нарушении регламента о ставках, и в настоящее время в отношении него проводится расследование.

В качестве альтернативы Пакета «Манчестер Сити» рассматривает полузащитника «Вулвс» Матеуша Нунеша. Отмечается, что « » может согласиться продать Нунеша в «Сити», чтобы поправить финансовое положение клуба, если предложение «горожан» будет выгодным.

Кроме того, « » также интересен хавбек « » Эберечи Эзе.

Подробно со статистикой Матеуша Нунеша можно ознакомиться здесь.

Статистика Эберечи Эзе доступна по этой ссылке.

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