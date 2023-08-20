Мостовой о переходе Кузяева из «Зенита» в «Гавр»: «Респект, что уехал во Францию – из клубники в огород»

Александр Мостовой сомневается, что Далер Кузяев зимой уйдет в клуб посильнее.

Сегодня полузащитник, летом покинувший «Зенит», забил первый гол за «Гавр» – в ворота « » (1:2).

– В том и дело, что при этом « » проигрывает, вкус этого гола нивелируется. Но молодец, что забил.

Многие говорили, что первый матч за «Гавр» он провалил, из-под него забили. У него есть пример Головина, который и отличается, и играет хорошо.

– Еще пара таких голов – и зимой Кузяев пойдет на повышение?

– Ну прекращайте, хватит. Нет, конечно, вы чего.

– Не тянет по уровню большие клубы?

– У нас многие кричат, что тянут, а смотришь статистику – 15 лет играли и 10 голов забили. Это я не про Кузяева. Скромнее и спокойнее надо быть.

Ему 30 лет, респект за то, что уехал во Францию попробовать свои силы. Из клубники, можно сказать, уехал в огород. Судя по сегодняшнему результату, «Гавр» так и будет биться за то, чтобы не вылететь, – заявил бывший полузащитник «Страсбура».

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