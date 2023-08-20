Мостовой о переходе Кузяева из «Зенита» в «Гавр»: «Респект, что уехал во Францию – из клубники в огород»
Александр Мостовой сомневается, что Далер Кузяев зимой уйдет в клуб посильнее.
Сегодня полузащитник, летом покинувший «Зенит», забил первый гол за «Гавр» – в ворота «Бреста» (1:2).
– В том и дело, что при этом «Гавр» проигрывает, вкус этого гола нивелируется. Но молодец, что забил.
Многие говорили, что первый матч за «Гавр» он провалил, из-под него забили. У него есть пример Головина, который и отличается, и играет хорошо.
– Еще пара таких голов – и зимой Кузяев пойдет на повышение?
– Ну прекращайте, хватит. Нет, конечно, вы чего.
– Не тянет по уровню большие клубы?
– У нас многие кричат, что тянут, а смотришь статистику – 15 лет играли и 10 голов забили. Это я не про Кузяева. Скромнее и спокойнее надо быть.
Ему 30 лет, респект Далеру за то, что уехал во Францию попробовать свои силы. Из клубники, можно сказать, уехал в огород. Судя по сегодняшнему результату, «Гавр» так и будет биться за то, чтобы не вылететь, – заявил бывший полузащитник «Страсбура».
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