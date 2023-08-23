Выкуп Канселу станет обязательным, если «Барса» попадет в следующую ЛЧ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Футбол

«Барселона» арендует Жоау Канселу у «Манчестер Сити».

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на SER Catalunya, выкуп португальца станет обязательным, если «Барса» выйдет в групповой этап Лиги чемпионов по итогам сезона.

В таком случае «Барселона» должна будет заплатить 25 млн евро за Канселу.

«Ман Сити» не рассчитывает на португальца в этом сезоне и уже одобрил его уход. В этом сезоне Канселу ни разу не попал в заявку клуба. 

Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, но мюнхенцы не воспользовались правом выкупа за 70 млн евро. Статистику игрока можно изучить здесь.

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21 комментарий

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Фарид Харисов
Лапорта в конце сезона:

Так, попадём в ЛЧ — надо будет платить Канселу... Можно не попасть в ЛЧ, но тогда не получим призовые за групповой этап... Как бы сэкономить... Просто отменю завтраки основной команде.
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+34
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hannibal ante portas
Эъ Лапорта Лапорта, нужно было ставить пункт, выкуп обязателен, если барса в этой Лч выйдет из группы. Тогда бы выкупать точно не пришлось
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udiekemen
Ответ Фарид Харисов
Лапорта в конце сезона: Так, попадём в ЛЧ — надо будет платить Канселу... Можно не попасть в ЛЧ, но тогда не получим призовые за групповой этап... Как бы сэкономить... Просто отменю завтраки основной команде.
Лапорта : Выбора нет, Де Йоонгг на помощь..
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Kubinec_
Чёт копейки за такого игрока
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Сикарио
Но Хаве сделает ход конем и не попадет))
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Akezhan Kutvarov
Помню писал тут что за Канселу реально бы заплатить 25-30 млн, а мне говорили - «каво он там 60-80 минимум, он супер топарь и тд», а тут оказывается даже сити его в 30 оценил, понятно что ещё за аренду бабки и того 35-40 будет, но это никак не 60-80.
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BurBon
Ответ Тухель
МС молодцы 25 млн получить за это бревно это шикарная сделка. Бавария примерно эти деньги получит за крайнего защитника старта, а МС за игрока, который нафиг не нужен клубу.
Баварка получает 30 летнего напа за 120 м, халявы больше не будет.
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Никого_нет
Ответ Akezhan Kutvarov
Помню писал тут что за Канселу реально бы заплатить 25-30 млн, а мне говорили - «каво он там 60-80 минимум, он супер топарь и тд», а тут оказывается даже сити его в 30 оценил, понятно что ещё за аренду бабки и того 35-40 будет, но это никак не 60-80.
Кансело резко сдал, что даже в сборной конкуренцию проиграл
Там какие то проблемы с менталкой и характером и за такой актив тяжело много выручить
А на пике реально 70-80 стоил
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madaev
Значит без барсы след лч
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Гамаль Хайдаров
Барса не привыкать к игрокам с тяжелым характером, так что это мега крутое подписание,
спад по возрасту и просадка в возрасте ожидается только через 2-3 года,
а там можно и понадеяться на нового биста из Ла Масии
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Рашпель793
Лапортыч кнеш гений. Почти как Бармалей. Дошло до того, что ставится под вопрос, попадёт ли Барса в ЛЧ и подобное в контрактах прописывают ))
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Bazilic
Значит без выкупа
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Причёска Бэйла
Ответ Фарид Харисов
Лапорта в конце сезона: Так, попадём в ЛЧ — надо будет платить Канселу... Можно не попасть в ЛЧ, но тогда не получим призовые за групповой этап... Как бы сэкономить... Просто отменю завтраки основной команде.
Потом отменит перелеты и гостиницу
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