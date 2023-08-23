Выкуп Канселу станет обязательным, если «Барса» попадет в следующую ЛЧ
«Барселона» арендует Жоау Канселу у «Манчестер Сити».
Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на SER Catalunya, выкуп португальца станет обязательным, если «Барса» выйдет в групповой этап Лиги чемпионов по итогам сезона.
В таком случае «Барселона» должна будет заплатить 25 млн евро за Канселу.
«Ман Сити» не рассчитывает на португальца в этом сезоне и уже одобрил его уход. В этом сезоне Канселу ни разу не попал в заявку клуба.
Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, но мюнхенцы не воспользовались правом выкупа за 70 млн евро. Статистику игрока можно изучить здесь.
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Так, попадём в ЛЧ — надо будет платить Канселу... Можно не попасть в ЛЧ, но тогда не получим призовые за групповой этап... Как бы сэкономить... Просто отменю завтраки основной команде.
Там какие то проблемы с менталкой и характером и за такой актив тяжело много выручить
А на пике реально 70-80 стоил
спад по возрасту и просадка в возрасте ожидается только через 2-3 года,
а там можно и понадеяться на нового биста из Ла Масии