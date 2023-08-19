«Барселона» и «Ман Сити» достигли принципиального соглашения об аренде Канселу с правом выкупа

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу в ближайшее время, вероятно, станет игроком «Барселоны».

Как утверждает Diario Sport, «блауграна» и «Манчестер Сити» сегодня достигли принципиального соглашения о переходе защитника. Португальца возьмут в аренду с правом выкупа.

При этом «горожанам» удалось настоять на том, чтобы сумма возможного выкупа была выше 30 млн евро, на которые рассчитывали каталонцы. Опция превратится в обязательство в том случае, если Канселу сыграет в 70% официальных матчей «Барселоны», а клуб выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

Ожидается, что сделка будет закрыта не позднее начала следующей недели.

Подробно со статистикой Канселу, во второй половине прошлого сезона игравшего за «Баварию», можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Waititi
самая проблемная позиция это Тебас.
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-2
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SaH4r.
самая проблемная позиция последних лет, наконец-то
+19
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b_arfa
Араухо здоровья и лучшая линия защиты будет как минимум в Ла Лиге
+10
-1
+9
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Ja BRITER
Ответ Waititi
самая проблемная позиция это Тебас.
к сожалению, ее арендой не решить
+7
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Nacho13
Ответ Ja BRITER
к сожалению, ее арендой не решить
разве что арендой киллера )))
+5
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MK
Ну наконец то профильный правый фланг )
+6
-2
+4
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rigobersong
Просто пушка!:)) Каталонский гегемон идет за треблом!:))
+7
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turcanudima87@gmail.com
Ответ b_arfa
Араухо здоровья и лучшая линия защиты будет как минимум в Ла Лиге
Про защиту не поспоришь, но вот с нападением беда, с 96 года слежу за Барселоной, данное трио самое слабое на мой взгляд.
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Кирилл
Новость просто шикарная )

Теперь нужно все окончательно решить и чтобы Кансело смог сыграть в следующем матче )
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Пепси пеналдувич
Вау, топ ПЗ!
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Nacho13
Очень обнадёживающая новость
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Raindrop Drop Top
Шикарные карманы для блмщика мадридского 🤣
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