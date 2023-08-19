«Барселона» и «Ман Сити» достигли принципиального соглашения об аренде Канселу с правом выкупа
Жоау Канселу в ближайшее время, вероятно, станет игроком «Барселоны».
Как утверждает Diario Sport, «блауграна» и «Манчестер Сити» сегодня достигли принципиального соглашения о переходе защитника. Португальца возьмут в аренду с правом выкупа.
При этом «горожанам» удалось настоять на том, чтобы сумма возможного выкупа была выше 30 млн евро, на которые рассчитывали каталонцы. Опция превратится в обязательство в том случае, если Канселу сыграет в 70% официальных матчей «Барселоны», а клуб выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.
Ожидается, что сделка будет закрыта не позднее начала следующей недели.
Подробно со статистикой Канселу, во второй половине прошлого сезона игравшего за «Баварию», можно ознакомиться здесь.
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