«Барса» и «Ман Сити» завершают переговоры об аренде Канселу. Сделку надеются закрыть на этой неделе

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Усман Дембеле Футбол

«Барселона» и «Манчестер Сити» завершают переговоры об аренде Жоау Канселу.

Как пишет The Athletic, защитник присоединится к каталонскому клубу на правах аренды с опцией выкупа. «Барселона» надеется закрыть сделку на этой неделе.

«Барселона» считает Канселу ключевым новичком, учитывая его гибкость (он может играть как слева, так и справа в обороне).

Ключевым моментом для попыток «Барселоны» подписать Канселу стал уход Усмана Дембеле в «ПСЖ». Без этого трансфера на выход каталонцы не смогли бы подписать Канселу и вписаться в потолок зарплат.

«Сити» не рассчитывает на португальца в этом сезоне и уже одобрил его уход. В этом сезоне Канселу ни разу не попал в заявку «горожан». 

Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, но мюнхенцы не воспользовались правом выкупа за 70 млн евро. Статистику игрока можно изучить здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
Это первый топовый игрок на эту позицию с 2016 года?)
(Второй приход Дани не считаю)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cektor
правый фланг будет закрыт .
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Слишком круто для «банкрота», нам тут все лето рассказывали, что Гюндогана не зарегистрируют
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Ответ Пожилой Гомункул
объясните, дураку, пожалуйста, как они его зарегистрирую т?
Легко и просто, меньше местных клоунов слушать нужно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
Ответ dr. cage
Через неделю: "Хави просто приглашал Канселу просмотреть на тренировку.. Не более"
Нобель,брат Джан, Канселу уже взяли в аренду...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Budabuda
Ответ Bazilic
Если не считать Кунде, то да
кунде как латераль это средний игрок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Слабое место в команде закрыто,Канселу поможет Барсе уж точно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Budabuda
Ответ Bazilic
Да, но против Сити/Баварии он ничего не сделает
так Раф тоже ничего не сделает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ScorpionN***
Ответ Bazilic
Да, отличное ТО, жаль, что топового опорника так и не купили
Ромеу очень неплохо себя проявляет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Таким образом, Барса полностью доукомплектует линию обороны. Есть даже лишняя опция в лице Алонсо или Гарсии.
Да, отличное ТО, жаль, что топового опорника так и не купили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Ответ Bazilic
Пора привыкать, что матч с Зенитом так заканчиваются
Перед вчерашним матчем какая-то надежда была
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Ответ Vatikan
После безвольного поражения Спартака никакие новости читать не хочется. Грущу..
Пора привыкать, что матч с Зенитом так заканчиваются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Ваня Шипитко
а как же сержиньо дест?
В аренде ПСВ, хорошо бы его выкупили даже за половину потраченной на него суммы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
Ответ Bazilic
Если не считать Кунде, то да
Ну Кунде не профильный все же. Он центральный изначально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
У боуля ещё есть время перехватить топаря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Ответ rej1sta
Это первый топовый игрок на эту позицию с 2016 года?) (Второй приход Дани не считаю)
Если не считать Кунде, то да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Ответ cektor
правый фланг будет закрыт .
Фреснеду еще нужно покупать
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Таким образом, Барса полностью доукомплектует линию обороны. Есть даже лишняя опция в лице Алонсо или Гарсии.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
А на армянина денег не было...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bobby Shmonka
Сильный игрок ,жаль уходит из-за конфликта с Пепом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atash Yoldashow
Канселу едет за рулем бетономешалки💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Хорошие новости - правый защитник высокого класса давно нужен !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий