«Барса» и «Ман Сити» завершают переговоры об аренде Канселу. Сделку надеются закрыть на этой неделе

«Барселона» и «Манчестер Сити» завершают переговоры об аренде Жоау Канселу.

Как пишет The Athletic, защитник присоединится к каталонскому клубу на правах аренды с опцией выкупа. «Барселона» надеется закрыть сделку на этой неделе.

« » считает ключевым новичком, учитывая его гибкость (он может играть как слева, так и справа в обороне).

Ключевым моментом для попыток «Барселоны» подписать Канселу стал уход Усмана Дембеле в «ПСЖ». Без этого трансфера на выход каталонцы не смогли бы подписать Канселу и вписаться в потолок зарплат.

« » не рассчитывает на португальца в этом сезоне и уже одобрил его уход. В этом сезоне Канселу ни разу не попал в заявку «горожан».

Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, но мюнхенцы не воспользовались правом выкупа за 70 млн евро. Статистику игрока можно изучить здесь.

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