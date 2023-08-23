Темнокожего судью избили во время любительского матча в Челябинске. Футболист пожизненно отстранен, команда оштрафована на 5000 рублей

Теги премьер-лига Россия происшествия судьи КДК РФС любительский футбол Футбол

Темнокожего судью из Камеруна избили во время матча в Челябинске.

Любительские команды «Бажова» и «Катрен» играли в рамках «Северо-Западной лиги 8/8».

Во втором тайме 28-летний нападающий проигрывавшей со счетом 3:4 «Бажовы» Титал Снджоян получил красную карточку. Это решение арбитра разозлило брата форварда и капитана команды 36-летнего Телмана Снджояна. После перепалки он нанес судье Жоржу Максиму удар по голове.

Камерунец сначала хотел показать игроку красную карточку, а затем вступил с ним в драку. В итоге Телман повалил арбитра на газон.

Очевидцы обратились в полицию, МВД по Челябинску организовало проверку. Серьезных травм никто не получил, а рефери отказался от претензий, сообщил телеграм-канал Mash.

Сегодня лига сообщила о решении КДК по матчу «Бажова» – «Катрен». Телмана Снджояна пожизненно отстранили от участия в «Северо-Западной лиге 8/8». Также на команду «Бажова» наложен штраф – 5 000 рублей.

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24 комментария

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Maxim Dmitrievskiy
Угадаем национальность того, кто избивал судью, не читая текст?)
+38
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Безумный Макс
встретились как то армянин и камерунец в Челябинске...как начало анекдота
+32
-5
+27
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CriminalJoint62
Судя по «братам», фамилиям и прочим. Тут все ясно 😃
+16
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Edo Milanian
Ответ Безумный Макс
встретились как то армянин и камерунец в Челябинске...как начало анекдота
А если не это не армяне, то уже не смешно будет или как? Это не армяне, а езиды (как Гурам Амарян, к слову). Дальше, конечно, будет очень смешная шутка про "какая разница", но это отменит наброс на ровном месте.
+13
-4
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Barsa! bolshe chem klub
вспомнился анекдот советских времён:

«Голос Америки» спрашивает у армянского радио: «Какова зарплата советского инженера?», на что армянское радио после трёхдневной паузы отвечает:
«А у вас негров линчуют» 😅🤭
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Spartakus999
на самом деле жалко судью... и жаль, что п...ы не дал жирному
+6
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Tigran Shuts
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
чтобы показать это, надо наказывать убийцу габонского аспиранта в Екатеринбурге. Он кстати русский и бритоголовый
+7
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Vatikan
Ответ CriminalJoint62
Судя по «братам», фамилиям и прочим. Тут все ясно 😃
Рафик не виноуват
+9
-4
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Вадим Сидоров
Опять Широков чудит
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Budabuda
Ответ Edo Milanian
А если не это не армяне, то уже не смешно будет или как? Это не армяне, а езиды (как Гурам Амарян, к слову). Дальше, конечно, будет очень смешная шутка про "какая разница", но это отменит наброс на ровном месте.
какая разница? это не шутка
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Ilya Shilovskiy
Пузатый неправ
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Artie Bukko
Ответ Maxim Dmitrievskiy
Угадаем национальность того, кто избивал судью, не читая текст?)
и?
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OldRedWhite
Ответ Maxim Dmitrievskiy
Угадаем национальность того, кто избивал судью, не читая текст?)
Широков его национальность !
Директор ФК
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Роман
Ответ Безумный Макс
встретились как то армянин и камерунец в Челябинске...как начало анекдота
в Челябинске довольно много темнокожих, особенно студентов))
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arajanarm
Ответ Maxim Dmitrievskiy
Угадаем национальность того, кто избивал судью, не читая текст?)
Какой у него национальность?
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Ilya Shilovskiy
"В этом мире не люблю две вещи: расизм и негров" ©️
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Vatikan
Опять б(г)орцы повылазили. И, наверное, гордиться этим будет.
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Сикарио
Ответ Tigran Shuts
чтобы показать это, надо наказывать убийцу габонского аспиранта в Екатеринбурге. Он кстати русский и бритоголовый
этого посадить на 20 лет
я не делю животных по национальности
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Dvapyatdesyat
Ответ Вадим Сидоров
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Он когда коленом бил провалился вперёд. Ошибка)
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MAXIMum1
Интересно, как камерунец оказался в Челябинске и судил там игру.
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Bot Vinnik
Так, теперь с эфиопским футболистом разберемся.
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Tollie
новости русского спорта: армянские мигранты избили камерунца в челябинске.

скажем спасибо иностранным специалистам, что на этот раз обошлось без приставаний к малолетним девушкам.
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Сикарио
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Вадим Сидоров
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