Темнокожего судью избили во время любительского матча в Челябинске. Футболист пожизненно отстранен, команда оштрафована на 5000 рублей

Темнокожего судью из Камеруна избили во время матча в Челябинске.

Любительские команды «Бажова» и «Катрен» играли в рамках «Северо-Западной лиги 8/8».

Во втором тайме 28-летний нападающий проигрывавшей со счетом 3:4 «Бажовы» Титал Снджоян получил красную карточку. Это решение арбитра разозлило брата форварда и капитана команды 36-летнего Телмана Снджояна. После перепалки он нанес судье Жоржу Максиму удар по голове.

Камерунец сначала хотел показать игроку красную карточку, а затем вступил с ним в драку. В итоге Телман повалил арбитра на газон.

Очевидцы обратились в полицию, МВД по Челябинску организовало проверку. Серьезных травм никто не получил, а рефери отказался от претензий, сообщил телеграм-канал Mash.

Сегодня лига сообщила о решении КДК по матчу «Бажова» – «Катрен». Телмана Снджояна пожизненно отстранили от участия в «Северо-Западной лиге 8/8». Также на команду «Бажова» наложен штраф – 5 000 рублей.

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