Темнокожего судью избили во время любительского матча в Челябинске. Футболист пожизненно отстранен, команда оштрафована на 5000 рублей
Темнокожего судью из Камеруна избили во время матча в Челябинске.
Любительские команды «Бажова» и «Катрен» играли в рамках «Северо-Западной лиги 8/8».
Во втором тайме 28-летний нападающий проигрывавшей со счетом 3:4 «Бажовы» Титал Снджоян получил красную карточку. Это решение арбитра разозлило брата форварда и капитана команды 36-летнего Телмана Снджояна. После перепалки он нанес судье Жоржу Максиму удар по голове.
Камерунец сначала хотел показать игроку красную карточку, а затем вступил с ним в драку. В итоге Телман повалил арбитра на газон.
Очевидцы обратились в полицию, МВД по Челябинску организовало проверку. Серьезных травм никто не получил, а рефери отказался от претензий, сообщил телеграм-канал Mash.
Сегодня лига сообщила о решении КДК по матчу «Бажова» – «Катрен». Телмана Снджояна пожизненно отстранили от участия в «Северо-Западной лиге 8/8». Также на команду «Бажова» наложен штраф – 5 000 рублей.
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«Голос Америки» спрашивает у армянского радио: «Какова зарплата советского инженера?», на что армянское радио после трёхдневной паузы отвечает:
«А у вас негров линчуют» 😅🤭
Директор ФК
я не делю животных по национальности
скажем спасибо иностранным специалистам, что на этот раз обошлось без приставаний к малолетним девушкам.