Игроки «Ангушта» избили судью в любительском матче. Один футболист дисквалифицирован на 2 года

В матче любительского чемпионата России «Энергетик» – (3-й дивизион, зона ЮФО/СКФО) произошла массовая драка с участием игроков и зрителей.

В концовке игры за нецензурную брань в адрес судьи с поля был удален игрок «Ангушта» Бекхан Алиев. Уходя с поля, он бросил в помощника судьи снятый с руки бинт.

По завершении матча футболисты «Ангушта» окружили главного арбитра Сергея Смирнова. Магомед Балаев дважды ударил его по лицу рукой, сзади нанес два удара ногой и рукой, а Алиев напал на помощника судьи Виталия Наумова, повалил его и нанес несколько ударов ногой. На поле выбежали сотрудники полиции, судьи были взяты под охрану.

После этого драку с игроками «Энергетика» затеял футболист «Ангушта» Сафарбек Мархиев, в потасовку вмешались остальные участники матча, а также болельщики.

КДК дисквалифицировал Алиева на два года, Балаева и Зязикова – на год. Мархиев дисквалифицирован на шесть матчей, такое же наказание получили игроки «Энергетика» Алан Аслануко и Артем Орсаев, участвовавшие в массовой драке.

Стадион «Энергетик» в Прохладном условно дисквалифицирован на две игры, местный клуб оштрафован на 10 тысяч рублей за появление болельщиков на поле.