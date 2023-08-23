«Мыльная опера Мбаппе закончилась, и это хорошо. Этот состав «ПСЖ» подходит ему больше». Ротен о форварде
Жером Ротен подвел итоги «мыльной оперы» вокруг Килиана Мбаппе.
Мбаппе из-за отказа продлить контракт был отстранен от работы с «ПСЖ» и пропустил предсезонное турне, а также матч 1-го тура Лиги 1. Во 2-м туре он вышел на замену в игре с «Тулузой» (1:1), заработал и реализовал пенальти.
Сообщалось, что Килиан договорился с парижанами, что не уйдет бесплатно, он может продлить контракт на несколько лет. 24-летнего форварда выбрали 3-м вице-капитаном «ПСЖ» тайным голосованием.
«Мыльная опера имени Мбаппе закончилась. Все позади, и это хорошо. Видно, что сейчас состав «ПСЖ» подходит ему больше.
Я уверен, что Луис Энрике приложил усилия и внес свою лепту в то, чтобы показать, что места Килиана – в Париже», – сказал бывший футболист «Пари Сен-Жермен» в эфире RMC Sport.
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По сути единственное топовое достижение в карьере - это ЧМ, который для него затащил Отец Гризманн!
Закончился только очередной сезон этого сериала. Зимой/весной новый сезон пойдёт
Неймару уже предрекали ни один ЗМ в Париже, и каков итог?
У них сейчас новая схема с Беллингемом в роли десятки и связка Родриго Винисиус в атаке, а в полузащите уже точно есть шикарное трио на будущее Камавинга Тчуамени Вальверде, при необходимости можно будет найти ещё одного топ опорника, если Тчуамени всё таки не потянет.
На мой взгляд Реалу сейчас нужно лишь подписать игрока на правый фланг обороны, в идеале Фримпонг придёт в следующем сезоне вместе с Алонсо, ну и нужно подписать ещё одного молодого ЦЗ.
Именно в игровом плане Реалу будет больше нужен Холланд в роли девятки, но не сейчас, думаю через год, два.
Мбаппе просто негде играть, Винисиус точно не уступит левый фланг.
Думаю это идеальный расклад, все остались при своих
Чтобы Мбаппе продлил контракт, а через год-два поехал в условный Ньюкасл или Челси..
Очень сильно достали эти каждодневные новости про него..