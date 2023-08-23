«Мыльная опера Мбаппе закончилась, и это хорошо. Этот состав «ПСЖ» подходит ему больше». Ротен о форварде

Теги ПСЖ Жером Ротен лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Жером Ротен подвел итоги «мыльной оперы» вокруг Килиана Мбаппе.

Мбаппе из-за отказа продлить контракт был отстранен от работы с «ПСЖ» и пропустил предсезонное турне, а также матч 1-го тура Лиги 1. Во 2-м туре он вышел на замену в игре с «Тулузой» (1:1), заработал и реализовал пенальти.

Сообщалось, что Килиан договорился с парижанами, что не уйдет бесплатно, он может продлить контракт на несколько лет. 24-летнего форварда выбрали 3-м вице-капитаном «ПСЖ» тайным голосованием.

«Мыльная опера имени Мбаппе закончилась. Все позади, и это хорошо. Видно, что сейчас состав «ПСЖ» подходит ему больше.

Я уверен, что Луис Энрике приложил усилия и внес свою лепту в то, чтобы показать, что места Килиана – в Париже», – сказал бывший футболист «Пари Сен-Жермен» в эфире RMC Sport.

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60 комментариев

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JENNINGS
Ответ VERBLYUD
К 25 годам - 0 ЗМ, 0 ЗБ и 0 Еврокубков По сути единственное топовое достижение в карьере - это ЧМ, который для него затащил Отец Гризманн!
Справедливости ради, дубль Аргентине и гол в финале никуда не выкинешь
+85
-14
+71
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VERBLYUD
К 25 годам - 0 ЗМ, 0 ЗБ и 0 Еврокубков
По сути единственное топовое достижение в карьере - это ЧМ, который для него затащил Отец Гризманн!
+86
-23
+63
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atomio
То есть Месси и Неймара он полоскал за любой чих, а Килиан после того как второе лето подряд устраивает демарши, открыто конфликтует с руководством - это норм, молодец, наш парень 👍🏻
+68
-7
+61
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Aleksey Yashin
"Мыльная опера имени Мбаппе закончилась"

Закончился только очередной сезон этого сериала. Зимой/весной новый сезон пойдёт
+29
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+27
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Акира_1
Ответ VERBLYUD
К 25 годам - 0 ЗМ, 0 ЗБ и 0 Еврокубков По сути единственное топовое достижение в карьере - это ЧМ, который для него затащил Отец Гризманн!
А они ему нужны? Были бы нужны, то сделал бы что-то, а тае значит достаточно чемоданов шейхов
+11
-2
+9
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ТТД Бубнова
Ответ atomio
То есть Месси и Неймара он полоскал за любой чих, а Килиан после того как второе лето подряд устраивает демарши, открыто конфликтует с руководством - это норм, молодец, наш парень 👍🏻
Типичный патриот)
+8
-1
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JENNINGS
Ответ Артур Кузьминский
Следующие 5-7 лет будет Заруба с Эрлингом. Думаю , оба возьмут ЗМ, и не один раз, скорее всего
В «ПСЖ» без ЛЧ это будет сделать нереально
Неймару уже предрекали ни один ЗМ в Париже, и каков итог?
+8
-2
+6
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Zakir Zakir
Ответ VERBLYUD
К 25 годам - 0 ЗМ, 0 ЗБ и 0 Еврокубков По сути единственное топовое достижение в карьере - это ЧМ, который для него затащил Отец Гризманн!
дело не в гризмане, а самом составе франции. вообще сборные это чистое везение, турнир длится месяц, составы тоже своеобразные, условно холанду с норвегией тяжелее сделать это, чем с францией, поэтому турниры сборных всегда надо брать в ковычки
+4
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Fan of Sport
А нужен ли Мбаппе в игровом плане Реалу?
У них сейчас новая схема с Беллингемом в роли десятки и связка Родриго Винисиус в атаке, а в полузащите уже точно есть шикарное трио на будущее Камавинга Тчуамени Вальверде, при необходимости можно будет найти ещё одного топ опорника, если Тчуамени всё таки не потянет.
На мой взгляд Реалу сейчас нужно лишь подписать игрока на правый фланг обороны, в идеале Фримпонг придёт в следующем сезоне вместе с Алонсо, ну и нужно подписать ещё одного молодого ЦЗ.
Именно в игровом плане Реалу будет больше нужен Холланд в роли девятки, но не сейчас, думаю через год, два.
Мбаппе просто негде играть, Винисиус точно не уступит левый фланг.
+4
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dimamak10
Ответ VERBLYUD
К 25 годам - 0 ЗМ, 0 ЗБ и 0 Еврокубков По сути единственное топовое достижение в карьере - это ЧМ, который для него затащил Отец Гризманн!
40 мячей в ЛЧ
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футбольщик
Ответ Aleksey Yashin
"Мыльная опера имени Мбаппе закончилась" Закончился только очередной сезон этого сериала. Зимой/весной новый сезон пойдёт
Как сказали бы Старки - "зима близко"
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Alexandr Sokolov
Ответ Aleksey Yashin
"Мыльная опера имени Мбаппе закончилась" Закончился только очередной сезон этого сериала. Зимой/весной новый сезон пойдёт
после очередного вылета в ПО ЛЧ)
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Егор Антипов
Ответ Fan of Sport
А нужен ли Мбаппе в игровом плане Реалу? У них сейчас новая схема с Беллингемом в роли десятки и связка Родриго Винисиус в атаке, а в полузащите уже точно есть шикарное трио на будущее Камавинга Тчуамени Вальверде, при необходимости можно будет найти ещё одного топ опорника, если Тчуамени всё таки не потянет. На мой взгляд Реалу сейчас нужно лишь подписать игрока на правый фланг обороны, в идеале Фримпонг придёт в следующем сезоне вместе с Алонсо, ну и нужно подписать ещё одного молодого ЦЗ. Именно в игровом плане Реалу будет больше нужен Холланд в роли девятки, но не сейчас, думаю через год, два. Мбаппе просто негде играть, Винисиус точно не уступит левый фланг.
Больше похоже, что Пересу просто нужен готовый претендент на Золотой мяч. А там уж кто-нибудь подвинется, если что.
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Rino&Roza
Ответ VERBLYUD
К 25 годам - 0 ЗМ, 0 ЗБ и 0 Еврокубков По сути единственное топовое достижение в карьере - это ЧМ, который для него затащил Отец Гризманн!
С другой стороны, все же звездный игрок, чемпион мира. Да и обеспечил себя и близких на долгие годы.
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Balt
Закончится мыльная опера когда он наконец в Реал уедет и начнётся новый период в карьере в по-настоящему топовом ФК.
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Арасланов Роман
Ответ atomio
То есть Месси и Неймара он полоскал за любой чих, а Килиан после того как второе лето подряд устраивает демарши, открыто конфликтует с руководством - это норм, молодец, наш парень 👍🏻
Француз француза критиковать не будет)
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Football poet
В общем Мбаппе-остается в ПСЖ, будет там местным королем и легендой. Винисиус и Биллингем-главные лица в Реале
Думаю это идеальный расклад, все остались при своих
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Kurri
Пока Мбаппе гниет в ПСЖ о золотом мяче может не мечтать!
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che kaif
Ответ Harutyun Manukyan
как болельщик Реала я не хочу его перехода в Мадрид , лучше купит Осимхена у Наполи , у нас уже есть левый нападающий мирового уровня это Винисиус
Как становится ясно что Мбаппе не перейдет фанаты Мадрида сразу против его перехода😅💪
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Alisher Buranov
Дааа, Жером Ротен за словами в карман не лезет
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Vitamin_B
Наивный) она началась уже давно, сейчас закончился лишь 3 сезон, в следующем году жди нового сезона
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Отшельник86
Ответ Ман Сити
Не закончилась. Перес не гордый через год снова прискачет позориться
А где ты видел, что Реал что-то предпринимает? Они в сторонке ждут развития событий. Летом 2024 года все решится.
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GuruFutbola
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михаил жуков
Ответ Предан Мадриду!!!
кажется хет-трик против аргов
имелось ввиду ЧМ-2018
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dr. cage
Очень бы хотелось, чтобы это действительно было так..
Чтобы Мбаппе продлил контракт, а через год-два поехал в условный Ньюкасл или Челси..

Очень сильно достали эти каждодневные новости про него..
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