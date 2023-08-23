«Мыльная опера Мбаппе закончилась, и это хорошо. Этот состав «ПСЖ» подходит ему больше». Ротен о форварде

Жером Ротен подвел итоги «мыльной оперы» вокруг Килиана Мбаппе.

Мбаппе из-за отказа продлить контракт был отстранен от работы с «ПСЖ» и пропустил предсезонное турне, а также матч 1-го тура Лиги 1. Во 2-м туре он вышел на замену в игре с «Тулузой» (1:1), заработал и реализовал пенальти.

Сообщалось, что Килиан договорился с парижанами, что не уйдет бесплатно, он может продлить контракт на несколько лет. 24-летнего форварда выбрали 3-м вице-капитаном « » тайным голосованием.

«Мыльная опера имени Мбаппе закончилась. Все позади, и это хорошо. Видно, что сейчас состав «ПСЖ» подходит ему больше.

Я уверен, что приложил усилия и внес свою лепту в то, чтобы показать, что места – в Париже», – сказал бывший футболист «Пари Сен-Жермен» в эфире RMC Sport.

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