Фабиан Бальбуэна: «АПЛ намного сильнее РПЛ и всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира!»

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Футбол

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна сравнил уровень Мир РПЛ с АПЛ.

– Какая лига сильнее: АПЛ или РПЛ?

– Конечно же АПЛ, она намного выше РПЛ, даже выше всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира! – сказал 32-летний парагваец.

С 2018 по 2021 год Бальбуэна выступаал за «Вест Хэм».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dima Maznev
что больше 835 или -159 ?
+113
-5
+108
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
V_J_I_K
Какой смысл в таких вопросах?!
Найти жополиза, который скажет, что РПЛ сильнее?!
+74
-1
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dynamite
Не было Фабиана в Динамо в 2016-ом, тогда бы понял, какая лига действительно лучшая в Мире.
+61
-4
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nickolay Lyskov
Ответ Barkamol Abdullaev
Кто лучше Леонардо Ди Каприо или Александр Петров?
Обоих с лёгкостью сыграет Безруков
+51
0
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Ответ V_J_I_K
Какой смысл в таких вопросах?! Найти жополиза, который скажет, что РПЛ сильнее?!
Такие найдутся: Терюшков, Свищëв, Журова, Чернышенко, Матыцин
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
makes
вопрос задавал здоровый человек?
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ Dima Maznev
что больше 835 или -159 ?
Фнл
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Какая лига сильнее: АПЛ или ФНЛ?

– Конечно же ФНЛ, она намного выше АПЛ, даже выше всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира!
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barkamol Abdullaev
Кто лучше Леонардо Ди Каприо или Александр Петров?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Уайт
Лучшая лига мира - это российский пердив, на втором месте аравийский чемпионат или МЛС (нужное подчеркнуть) и только потом АПЛ.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
Дальше какие вопросы ожидать от этого «журналиста»?
Какой отель лучше: Рэддиссон или гостиница «Уют»?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Голованов
Ответ за ЦСКА и УРАЛ
Этот вопрос равносилен вопросу: где больше численность населения: в Китае или в Алжире?
На Земле или на Луне
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yri Yrov
Ответ Nickolay Lyskov
Обоих с лёгкостью сыграет Безруков
с изюминкой сыграет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
за ЦСКА и УРАЛ
Этот вопрос равносилен вопросу: где больше численность населения: в Китае или в Алжире?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Маша, это, конечно, МАША. Но два раза - это ДВА раза.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мишаня Кашников
Ответ majestic1980
Дэниэл Дэй Льюис
Пфф где Дэй Льюис, а где Нагиев
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Tryapyshko
Оч качественная журналистика
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Makar Tert
кто лучше Месси или Заболотный?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Козлов
– Какая лига сильнее: АПЛ или РПЛ?

-Что за глупый вопрос? Конечно же ФНЛ!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muhammad Nazaraliev
АПЛ сильнее РПЛ? да ты бредишь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Bratishchev
Ответ Makar Tert
кто лучше Месси или Заболотный?
Конечно великий Зе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Ответ Barkamol Abdullaev
Кто лучше Леонардо Ди Каприо или Александр Петров?
Дэниэл Дэй Льюис
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Coongur
Ну все, ждем каментов Свищева и Терюшкова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Сейчас АПЛ лучшая, но это все благодаря огромным деньгам. В Европе АПЛ как Саудовская Аравия. А до этого Испания была на две головы выше всех, не имея преимущества по деньгам.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
calamitas
Подобные вопросы прекрасно показывают уровень журналистики в РФ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий