Фабиан Бальбуэна: «АПЛ намного сильнее РПЛ и всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира!»
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна сравнил уровень Мир РПЛ с АПЛ.
– Какая лига сильнее: АПЛ или РПЛ?
– Конечно же АПЛ, она намного выше РПЛ, даже выше всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира! – сказал 32-летний парагваец.
С 2018 по 2021 год Бальбуэна выступаал за «Вест Хэм».
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– Конечно же ФНЛ, она намного выше АПЛ, даже выше всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира!
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-Что за глупый вопрос? Конечно же ФНЛ!