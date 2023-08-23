Фабиан Бальбуэна: «АПЛ намного сильнее РПЛ и всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира!»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна сравнил уровень Мир РПЛ с АПЛ.

– Какая лига сильнее: или ?

– Конечно же АПЛ, она намного выше РПЛ, даже выше всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира! – сказал 32-летний парагваец.

С 2018 по 2021 год выступаал за «Вест Хэм».

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