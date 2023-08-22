«Захарян скоро может перейти в «Барселону» или «Реал» – почему нет? Очень сильный игрок». Бальбуэна об экс-партнере по «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Арсен Захарян Футбол

Фабиан Бальбуэна считает, что «Реал Сосьедад» – не потолок для Арсена Захаряна.

«Возможно, скоро Захарян перейдет в «Барселону» или «Реал Мадрид». А почему нет? Арсен – квалифицированный футболист, у которого большой потенциал. Желаю ему всего наилучшего.

И вы поймите, что в футболе нет ничего невозможного. Не удивлюсь его переходу в европейские гранды футбола, ведь Захарян очень сильный игрок, который будет прогрессировать и дальше», – сказал защитник «Динамо».

«Сосьедад» играет по принципам классической «Барсы». Захаряну подходят сразу несколько ролей

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31 комментарий

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Денис Ширинов
Так он и перешел в Реал
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Да дайте ему хоть раз в основе для начала выйти)))) Барселона ))))))))))
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Фанат спорта01
я уверен Арсен наберёт 10очков по гол+пас.
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КристинаИнстаграммовна
Бальбуэнян
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Spaten
Ответ the80dream
у него просто на кириллицу фобия
Фобия у Фабио))
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SaH4r.
Ответ Причёска Бэйла
У банкротов денег не хватит на Захаряна.
второй год одно и тоже твердить, не надоело? в итоге мы подписали и зарегестрировали всех, кого хотели))
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Причёска Бэйла
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Да дайте ему хоть раз в основе для начала выйти)))) Барселона ))))))))))
У банкротов денег не хватит на Захаряна.
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VERBLYUD
Ответ Groznyi2024
Барселона уже не показатель европейского топ уровня. Сити, Интер, Реал, Арсенал, Бавария
Барселона действующий чемпион Испании)
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rospierdolator
Да что там в Барселону? В Аль-хиляль
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Артем Русанов
Может стоит сначала просто в основе Сосьедада закрепиться 🤔
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*** Ruslan ***
Пусть для начала хотя бы в основе закрепиться в Сосьедаде)
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Korv@LOL
Генерал просто не застал Ташаева с Соловьевым...
Арсену удачи в РС, рано думать о следующих шагах, нужно здесь сначала себя проявить.
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Александр Александрович
В любом случае первый шаг на этой лестнице уже сделан . Удачи парню !
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TC@ER18
Еще ни одной игры не сыграл, а уже раздают дивиденды. Ему бы в основу сосьедад пробиться. Хотя, чего уж мелочится, давайте сразу в фк альфа центавр или фк галактика андромеда.
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prus_3
Возможно, он не сыграет даже за хреновенький Реал Сосьедад.
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мимоКрокодил
Ответ Groznyi2024
Барселона уже не показатель европейского топ уровня. Сити, Интер, Реал, Арсенал, Бавария
Давно арсенал то топом стал? Когда они кубок брали? Или в ЛЧ уже отлично играют? Реал в этом году не лучший в лиге, куда уж в ЛЧ. Бавария у себя побеждает только из-за полного отсутствия конкуренции
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fizrukfizruk
Он уже в Реале
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Andar Black
Ответ мимоКрокодил
Давно арсенал то топом стал? Когда они кубок брали? Или в ЛЧ уже отлично играют? Реал в этом году не лучший в лиге, куда уж в ЛЧ. Бавария у себя побеждает только из-за полного отсутствия конкуренции
Он наверное оценивает в деньгах потраченные на трансферы 🤣
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валя_стакан
Ответ Slavnov
он в сосьедате то не будет играть
ох уж эти хейтеры,сначала кричали - он никому там не нужен, теперь что играть не будет
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Spaten
Вальбуэна всех минусует))
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Vseznaika
Какая Барселона? Пусть он хотябы 2-3 года поиграет и закрепится в основе, а не вернется в зенит
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the80dream
Ответ Spaten
Вальбуэна всех минусует))
у него просто на кириллицу фобия
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