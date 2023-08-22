«Захарян скоро может перейти в «Барселону» или «Реал» – почему нет? Очень сильный игрок». Бальбуэна об экс-партнере по «Динамо»
Фабиан Бальбуэна считает, что «Реал Сосьедад» – не потолок для Арсена Захаряна.
«Возможно, скоро Захарян перейдет в «Барселону» или «Реал Мадрид». А почему нет? Арсен – квалифицированный футболист, у которого большой потенциал. Желаю ему всего наилучшего.
И вы поймите, что в футболе нет ничего невозможного. Не удивлюсь его переходу в европейские гранды футбола, ведь Захарян очень сильный игрок, который будет прогрессировать и дальше», – сказал защитник «Динамо».
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Арсену удачи в РС, рано думать о следующих шагах, нужно здесь сначала себя проявить.