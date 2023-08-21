Бальбуэна о Норманне: «Мне комфортно в Москве. «Динамо» дает охранников, чтобы мы чувствовали себя в безопасности»

Теги премьер-лига Россия происшествия Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Матиас Норманн Футбол

Фабиан Бальбуэна не понимает, почему Матиас Норманн чувствовал опасность в Москве.

Ранее Норманн разорвал контракты с «Динамо» и «Ростовом», сославшись на соображения безопасности после атаки дронов на здания «Москва-Сити». Вчера о его переходе объявил саудовский «Аль-Раед».

– Что скажешь о поступке Норманна?

– Желаю ему только хорошего, того же желаю и Захаряну. Ребята нашли себе новые клубы, приняли решение уйти, можно пожелать им успехов в новом месте. Мы же должны думать о «Динамо» и усердно работать, потому что впереди много матчей.

– Матиас объяснил свое решение покинуть Москву тем, что здесь он чувствует себя в опасности. А что насчет тебя?

– В «Динамо» и Москве чувствую себя комфортно. Не знаю, что он имел в виду, но клуб дает нам охранников, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Все рады и хорошо себя чувствуют, – сказал капитан «Динамо».

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3 комментария

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Maks Mind
Что сделает охранник при подобном случае? Зонт над головой вовремя раскроет?
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lovkac
Если бы не бпла, так на комаров бы пожаловался. Этого пассажира нужно наказывать по правилам
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Камбоджа Иванов
Охранники от беспилотников? Эта та самая киевская бабулька, которая сбивает беспилотники банкой помидоров?
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