Фабиан Бальбуэна: «Все мы знаем потенциал Захаряна. Есть еще российские игроки, которые могут уехать в Европу – Тюкавин, например»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Арсен Захарян Константин Тюкавин Футбол

Фабиан Бальбуэна высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Мы все знаем, какой потенциал у Захаряна. Мы все ему желаем удачи, чтобы у него все получилось. Очевидно, с уходом Захаряна мы почувствуем недостаток качества, которым он обеспечивал команду, но, думаю, в клубе восполнят его отсутствие.

Со своей стороны мы желаем всего хорошего Захаряну в новой команде. Считаю, что есть еще российские игроки, которые могут уехать в Европу. Много молодых футболистов, которым еще предстоит вырасти. Например, Тюкавин, который всегда стремится учиться.

Но, я надеюсь, что мы не будем в проигрыше, потому что всегда сложно, когда уходят сильные игроки. Я надеюсь, что «Динамо» сможет сохранить или купить кого-то, чтобы продолжить борьбу в турнирах», – сказал защитник «Динамо».

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12 комментариев

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Machine Head
Если Тюкавин уедет , то будет жаль . Сейчас Костя ключевой игрок Динамо .
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валя_стакан
Ответ Jovana Jovičić
Судя по игре Захаряна в этом году, это вообще не потеря для Динамо. Только в перспективе. Ибо он весну провалил, и это сезон начал никак.
Три игры 1 гол + 1 пас - ты это называешь сезон начал никак ?
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Bobby Shmonka
Да они многие могут уехать в слабые и средние европейские клубы на копеечную зарплату...Зачем уезжать если тут родина и платят в 5 раз больше .
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Amalfitano
Тюкавин и Пиняев следующим летом уедут. Если конечно покажут достойную игру. Пока что только Костя что-то там показывает.
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Korv@LOL
Если раньше говорили "рано уезжать", то сейчас, пожалуй, при первой возможности надо пробовать.
Парни молодые, дома всегда рады видеть будут, но вот в Топ чемпионатах возможно другого шанса и не будет в карьере же... увы...
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Amalfitano
Ответ Machine Head
Если Тюкавин уедет , то будет жаль . Сейчас Костя ключевой игрок Динамо .
Если Костя уйдет появится другой молодой и амбициозный который захочет повторить путь Тюкавина. Пускай парни уезжают в топ-5 лиги и соревнуются с лучшими. Почему нет?
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Machine Head
Ответ Amalfitano
Если Костя уйдет появится другой молодой и амбициозный который захочет повторить путь Тюкавина. Пускай парни уезжают в топ-5 лиги и соревнуются с лучшими. Почему нет?
Да это понятно , что им надо расти . Мыслями за отъезд , а душой нет. Пока нет такого в молодежке уровня Тюкавина .
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Amalfitano
Ответ Machine Head
Да это понятно , что им надо расти . Мыслями за отъезд , а душой нет. Пока нет такого в молодежке уровня Тюкавина .
Если наши клубы смекнут, что на продаже молодняка можно серьёзно заработать - они озаботятся поиском и воспитанием юных футболистов. И вообще, хочется, чтобы через 3-4 года у нас было как минимум человек 10 в топ-5 лигах.
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Machine Head
Ответ Amalfitano
Если наши клубы смекнут, что на продаже молодняка можно серьёзно заработать - они озаботятся поиском и воспитанием юных футболистов. И вообще, хочется, чтобы через 3-4 года у нас было как минимум человек 10 в топ-5 лигах.
Сейчас столько футбольных школ и академий открылось , что такие таланты , как Тюкавин это не серийный выпуск . Это штучный бриллиант . Не в каждом годе выпуска есть такие игроки .
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Amalfitano
Ответ Jovana Jovičić
Судя по игре Захаряна в этом году, это вообще не потеря для Динамо. Только в перспективе. Ибо он весну провалил, и это сезон начал никак.
Абсолютно согласен. Я вообще уверен, что Личка бы усадил его на скамейку в конце концов.
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bilbiveter
Ответ Bobby Shmonka
Да они многие могут уехать в слабые и средние европейские клубы на копеечную зарплату...Зачем уезжать если тут родина и платят в 5 раз больше .
А зачем уезжать в слабые и средние европейские клубы на копеечную зарплату, если можно играть в российском топ-клубе за зарплату в 5 раз больше?
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