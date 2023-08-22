Фабиан Бальбуэна: «Все мы знаем потенциал Захаряна. Есть еще российские игроки, которые могут уехать в Европу – Тюкавин, например»

Фабиан Бальбуэна высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Мы все знаем, какой потенциал у Захаряна. Мы все ему желаем удачи, чтобы у него все получилось. Очевидно, с уходом Захаряна мы почувствуем недостаток качества, которым он обеспечивал команду, но, думаю, в клубе восполнят его отсутствие.

Со своей стороны мы желаем всего хорошего в новой команде. Считаю, что есть еще российские игроки, которые могут уехать в Европу. Много молодых футболистов, которым еще предстоит вырасти. Например, , который всегда стремится учиться.

Но, я надеюсь, что мы не будем в проигрыше, потому что всегда сложно, когда уходят сильные игроки. Я надеюсь, что «Динамо» сможет сохранить или купить кого-то, чтобы продолжить борьбу в турнирах», – сказал защитник « ».

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