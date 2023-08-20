«Зенит» о проверках фанатов полицией: «Рассчитываем, что стороны найдут эффективные принципы работы, гарантирующие посещение футбола без лишних проблем и нервов»

«Зенит» прокомментировал проверки фанатов клуба перед матчем со «Спартаком».

Сообщалось, что полиция несколько часов проводила техконтроль транспортных средств, на которых болельщики прибыли в Москву, и сверку со списками.

«Наш клуб заблаговременно готовил организованный выезд болельщиков в Москву: все стороны находились в тесном взаимодействии, и процесс проходил согласно требованиям безопасности и регламента.

Несмотря на заранее отправленные списки и согласованную информацию по маршруту, семь автобусов несколько раз останавливали для проверки на трассе. Уже в Москве рядом со стадионом наши болельщики еще раз были вынуждены пояснять сотрудникам полиции, откуда, с кем и зачем они приехали: в очередной раз сверяли списки, а транспортные средства повторно проходили досмотр технадзором.

Представители правоохранительных органов ссылались на протокол безопасности, хотя вряд ли такой ответ устроил болельщиков.

Мы со своей стороны продолжим работу по защите интересов наших поклонников и рассчитываем, что стороны смогут найти эффективные принципы работы, которые будут гарантировать болельщикам на выездных матчах посещение футбола без лишних проблем и нервов», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

Полиция проверяла около 400 болельщиков «Зенита» и их автобусы на подъезде к стадиону «Спартака» – вплоть до давления в шинах. Процесс занял несколько часов

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?