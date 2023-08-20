«Зенит» о проверках фанатов полицией: «Рассчитываем, что стороны найдут эффективные принципы работы, гарантирующие посещение футбола без лишних проблем и нервов»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» прокомментировал проверки фанатов клуба перед матчем со «Спартаком».

Сообщалось, что полиция несколько часов проводила техконтроль транспортных средств, на которых болельщики прибыли в Москву, и сверку со списками.

«Наш клуб заблаговременно готовил организованный выезд болельщиков в Москву: все стороны находились в тесном взаимодействии, и процесс проходил согласно требованиям безопасности и регламента.

Несмотря на заранее отправленные списки и согласованную информацию по маршруту, семь автобусов несколько раз останавливали для проверки на трассе. Уже в Москве рядом со стадионом наши болельщики еще раз были вынуждены пояснять сотрудникам полиции, откуда, с кем и зачем они приехали: в очередной раз сверяли списки, а транспортные средства повторно проходили досмотр технадзором.

Представители правоохранительных органов ссылались на протокол безопасности, хотя вряд ли такой ответ устроил болельщиков.

Мы со своей стороны продолжим работу по защите интересов наших поклонников и рассчитываем, что стороны смогут найти эффективные принципы работы, которые будут гарантировать болельщикам на выездных матчах посещение футбола без лишних проблем и нервов», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

Полиция проверяла около 400 болельщиков «Зенита» и их автобусы на подъезде к стадиону «Спартака» – вплоть до давления в шинах. Процесс занял несколько часов

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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28 комментариев

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St.7
А Fan ID зачем оформлять было?🤦‍♂️…«Вы не понимаете,это что-то иное»
+26
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Hong Kil
Ну если сами организовывали, не могли и сопровождение подогнать? Есть же ЧВК "Газпром", ну послали бы бронетранспортёр возглавить конвой, эти дпсники разбежались бы сами.
+13
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+11
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Evgeny Valyaev
Ничего нового, но тут всё просто. Не нужно ходить на стадионы, для чего нужно получать Fan ID и терпеть все эти издевательства. Нужно бойкотировать стадионы.
+6
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Мегамизантроп
Да, мы помним как спартачей в Питере серые по отелям отлавливали
+3
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Vladimir Rytikov
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
мое предложение на ответном выезде спартака останавливать и проверять каждого болельщика на белирубин,давление не только в шинах,а просто давление кровеносной системы,писать в баночки на предмет наркотиков,да еще можно что придумать...
Правильно. Нужно делать не так, чтобы всем было хорошо, а так, чтобы всем было плохо.
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Steiner
Все закономерно..В Питере постоянно прессуют болельщиков Спартака..
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Artie Bukko
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кузяев забил. Будет новость?
для тебя это уже точно будет не новость
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Jlaw
Ответ St.7
А Fan ID зачем оформлять было?🤦‍♂️…«Вы не понимаете,это что-то иное»
вы не поняли, это другое...
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Кузяев забил. Будет новость?
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Overkiller
Ответ Игорь Макаров
надеюсь, более зысканные радости будут при проверке мясных перед ответным матчем
Глупость. Неужели непонятно что Спартак тут не причём. Как болельщик Зенита говорю - мы все в одной лодке которую топят сверху.
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Hong Kil
Ну если сами организовывали, не могли и сопровождение подогнать? Есть же ЧВК "Газпром", ну послали бы бронетранспортёр возглавить конвой, эти дпсники разбежались бы сами.
сопровождение которое ты предлагаешь это уже политика.
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Одноглазый пират
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кузяев забил. Будет новость?
и голешник красивый такой 👏
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ivan.norik
Зачем проверки, есть fan ID всех уже проверил?
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FinanceSPb
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
мое предложение на ответном выезде спартака останавливать и проверять каждого болельщика на белирубин,давление не только в шинах,а просто давление кровеносной системы,писать в баночки на предмет наркотиков,да еще можно что придумать...
А болельщики Спартака здесь при чём? Они оплатили каждую остановку?
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Максим Таганов
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
мое предложение на ответном выезде спартака останавливать и проверять каждого болельщика на белирубин,давление не только в шинах,а просто давление кровеносной системы,писать в баночки на предмет наркотиков,да еще можно что придумать...
а при чем тут болельщики спартака? это полиция всех шарит
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Vladimir Rytikov
Терпите, ребята. Все наладится, там тоже не дураки сидят.
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ FinanceSPb
А болельщики Спартака здесь при чём? Они оплатили каждую остановку?
окей.при обратной акции я тебе отвечу,а при чем тут болельщики Зенита.это питерские менты во всем виноваты))
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Overkiller
Просто при любом организованном народном сборе более трёх человек у одного дедушки гигиенический чемоданчик переполняется, вот и вся причина.
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soldat2212
Лица без определённого места жительства собираются вместе. Не удивительно.
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