Тысячи фанатов не попали на «Спартак» – «Зенит» до начала игры. Все зашли лишь к середине 1-го тайма

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Спорт-Экспресс Футбол

У посетителей «Открытие Банк Арены» возникли проблемы с попаданием на футбол.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что до начала игры 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» несколько тысяч болельщиков еще находились у стадиона.

«Мы стоим здесь два часа, не можем попасть на матч», – заявил один из фанатов московского клуба.

Отмечается, что все желающие прошли на трибуны только к середине первого тайма. 

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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9 комментариев

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Gord Lane
С одной стороны людей жалко, а с другой, Вы думали сделали фан id и к вам изменилось отношение полиции. Нет для них вы агрессивные фанаты, даже если это сто раз не так и вы пришли с детьми
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Dark.Babysitter
Без FanID вообще не пустили бы.
Браво РФС и МВД! Продолжайте в том же духе!
+12
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Никита Румянцев
Как раз подошли к потрясающему голу капитана!
Вамос, Спартак, ещё пару голов в ворота Свинова!
+14
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+6
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Красный чай
Восхитительные организаторы конечно, убивают желание ходить на футбол даже у кого есть фан уйди.
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Александр Беляков
спартак тоже пока не подьехал
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sc0rp
Фанат ?
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Onion
Так давление в шинах проверяли у всех)
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Мандалай
Многое не потеряли.
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Сергей48
Вот и ходи на футбол после этого?!(
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