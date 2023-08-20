Тысячи фанатов не попали на «Спартак» – «Зенит» до начала игры. Все зашли лишь к середине 1-го тайма

У посетителей «Открытие Банк Арены» возникли проблемы с попаданием на футбол.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что до начала игры 5-го тура Мир между « » и « » несколько тысяч болельщиков еще находились у стадиона.

«Мы стоим здесь два часа, не можем попасть на матч», – заявил один из фанатов московского клуба.

Отмечается, что все желающие прошли на трибуны только к середине первого тайма.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?