Тысячи фанатов не попали на «Спартак» – «Зенит» до начала игры. Все зашли лишь к середине 1-го тайма
У посетителей «Открытие Банк Арены» возникли проблемы с попаданием на футбол.
«Спорт-Экспресс» сообщил, что до начала игры 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» несколько тысяч болельщиков еще находились у стадиона.
«Мы стоим здесь два часа, не можем попасть на матч», – заявил один из фанатов московского клуба.
Отмечается, что все желающие прошли на трибуны только к середине первого тайма.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Браво РФС и МВД! Продолжайте в том же духе!
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