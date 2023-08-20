В «Динамо» недовольны, что матч Кубка со «Спартаком» начнется в 16:45 среды: «Болельщики могут не прийти»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва календарь ТАСС Павел Пивоваров Футбол

В «Динамо» недовольны ранним временем начала кубковой игры со «Спартаком».

Об этом рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Встреча Фонбет Кубка России пройдет 4 октября (среда) в 16:45 по московскому времени.

«Конечно, мы этим временем недовольны, этот вопрос мы долго обсуждали с лигой и Российским футбольным союзом. Но такое решение принято, мы будем его исполнять.

Мы недовольны назначением топового матча на среду в 16:45. Конечно, болельщики могут не прийти, но мы надеемся, что они придут», – сказал Пивоваров.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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19 комментариев

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Ебздрогыч
Согласен с Динамо, абсолютно идиотское решение. Будний день, 4 часа дня - как сходить? Тем более без фанайди абсолютно реально собрать полный стадион.
+38
-2
+36
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леннорыч-абрамович
Потом скажут, что и без FanID не ходят на стадионы.
+20
-1
+19
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Ебздрогыч
Алаев тут тоже ответить, что надо командам лучше тренироваться, а не ему вопросы задавать?
+12
-2
+10
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bagi
Ответ ЗЕНИТ65
А четыре выезда подряд у Зенита, нормальное решение?
буду краток - да
+8
-2
+6
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валя_стакан
Какой идиот в будни на 16:45 игру поставил? да еще такой матч
+5
0
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Мистер Уайт
Это всё происки газового мешка, который сам предпочитает играть в 8 вечера.
+8
-4
+4
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Красная стрела
Какая дичь. Люди не успеют ни на стадион, ни к экранам. Что за тупость. Раньше 19 матчи в будни не должны начинаться🤷‍♂️
+1
0
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Дмитрий
Типа в 19:00 стадион закрывается? Или футболистам спать пора? А, забыл. В Москве же никто не работает, Собянин деньги так раздает, тем более в августе вообще все на чиле
+1
0
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Сергей Сергеевич
Ответ ЗЕНИТ65
А четыре выезда подряд у Зенита, нормальное решение?
Значит осенью/зимой будет 4 домашних матчах. А при условии наличия крыши на стадионе Зенита, это неплохое решение.
+2
-1
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Spaten
Гроза авторитетов, могут себе позволить!
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Mbest77
Ответ леннорыч-абрамович
Потом скажут, что и без FanID не ходят на стадионы.
Вы поняли ход их мыслей )
Еще бы в 12:00 в будни поставили бы матч
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RG26
Ответ Ебздрогыч
Алаев тут тоже ответить, что надо командам лучше тренироваться, а не ему вопросы задавать?
Кубок России проводит РФС, вопросы к Дюкову в таком случае, а не к Алаеву
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-1
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dimkaa1
Ответ заблокированному пользователю
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А твой комментарий тогда что?
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