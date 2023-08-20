В «Динамо» недовольны, что матч Кубка со «Спартаком» начнется в 16:45 среды: «Болельщики могут не прийти»

В «Динамо» недовольны ранним временем начала кубковой игры со «Спартаком».

Об этом рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Встреча Фонбет Кубка России пройдет 4 октября (среда) в 16:45 по московскому времени.

«Конечно, мы этим временем недовольны, этот вопрос мы долго обсуждали с лигой и Российским футбольным союзом. Но такое решение принято, мы будем его исполнять.

Мы недовольны назначением топового матча на среду в 16:45. Конечно, болельщики могут не прийти, но мы надеемся, что они придут», – сказал Пивоваров.

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