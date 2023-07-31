«Фламенго» за удар в лицо форварда Педро уволил помощника Сампаоли. Тренер и игрок обвинили друг друга в неуважении

«Фламенго» уволил помощника Хорхе Сампаоли за стычку с игроком в раздевалке после матча.

Инцидент произошел в субботу после матча против « » в 17-м туре чемпионата Бразилии, в котором « » одержал победу со счетом 2:1.

После матча тренер «Фламенго» по физподготовке Пабло Фернандес обвинил форварда команды Педро в неуважении. Игрок, в свою очередь, обвинил тренерский штаб в неуважении к себе, сославшись на недостаток игрового времени.

Фернандес хотел похлопать по плечу, но игрок схватил его за руку, после чего тренер ударил его по лицу.

Сообщается что Педро заявил об инциденте в полицию. Игроки «Фламенго» рассматривали возможность бойкотировать тренировки, пока Фернандес не будет уволен из клуба.

Как сообщает ESPN, в понедельник «Фламенго» уволил Пабло Фернандеса. Официальное заявление ожидается в ближайшее время.

Напомним, что «Фламенго» пытается купить хавбека Вендела у «Зенита».