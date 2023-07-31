«Фламенго» за удар в лицо форварда Педро уволил помощника Сампаоли. Тренер и игрок обвинили друг друга в неуважении
«Фламенго» уволил помощника Хорхе Сампаоли за стычку с игроком в раздевалке после матча.
Инцидент произошел в субботу после матча против «Атлетико Минейро» в 17-м туре чемпионата Бразилии, в котором «Фламенго» одержал победу со счетом 2:1.
После матча тренер «Фламенго» по физподготовке Пабло Фернандес обвинил форварда команды Педро в неуважении. Игрок, в свою очередь, обвинил тренерский штаб Сампаоли в неуважении к себе, сославшись на недостаток игрового времени.
Фернандес хотел похлопать Педро по плечу, но игрок схватил его за руку, после чего тренер ударил его по лицу.
Сообщается что Педро заявил об инциденте в полицию. Игроки «Фламенго» рассматривали возможность бойкотировать тренировки, пока Фернандес не будет уволен из клуба.
Как сообщает ESPN, в понедельник «Фламенго» уволил Пабло Фернандеса. Официальное заявление ожидается в ближайшее время.
Напомним, что «Фламенго» пытается купить хавбека Вендела у «Зенита».
Ну а вообще, таких людей мне искренне жаль, жизнь их несчастная, никому они не нужны, в детстве их не любили, вот в интернете злость вымещают, ещё и на девушке) Это так "по-мужски" 😂