«Фламенго» за удар в лицо форварда Педро уволил помощника Сампаоли. Тренер и игрок обвинили друг друга в неуважении

Теги Фламенго высшая лига Бразилия происшествия Атлетико Минейро Хорхе Сампаоли Педро Абреу Футбол

«Фламенго» уволил помощника Хорхе Сампаоли за стычку с игроком в раздевалке после матча.

Инцидент произошел в субботу после матча против «Атлетико Минейро» в 17-м туре чемпионата Бразилии, в котором «Фламенго» одержал победу со счетом 2:1.

После матча тренер «Фламенго» по физподготовке Пабло Фернандес обвинил форварда команды Педро в неуважении. Игрок, в свою очередь, обвинил тренерский штаб Сампаоли в неуважении к себе, сославшись на недостаток игрового времени.

Фернандес хотел похлопать Педро по плечу, но игрок схватил его за руку, после чего тренер ударил его по лицу.

Сообщается что Педро заявил об инциденте в полицию. Игроки «Фламенго» рассматривали возможность бойкотировать тренировки, пока Фернандес не будет уволен из клуба.

Как сообщает ESPN, в понедельник «Фламенго» уволил Пабло Фернандеса. Официальное заявление ожидается в ближайшее время.

Напомним, что «Фламенго» пытается купить хавбека Вендела у «Зенита».

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Вендел, сидя в Спб такой: и это без меня?! Я должен был быть там!!
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
Надо было в душ пригласить. Новичку Пабло в этом деле.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Веселые парни конечно
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Отличный повод обменять Педро на Вендела
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ songbilong
нас постоянно минусуют, у меня поклонников нет )) возможно вы кому-то круто отказали, может они обиделись? 🙈😁😁😁
Аа, вы про это) Да, какой-то поклонник завёлся 😂 за каждым моим постом следит бедненький, интересно, когда кончатся минусы, что будет делать)
Ну а вообще, таких людей мне искренне жаль, жизнь их несчастная, никому они не нужны, в детстве их не любили, вот в интернете злость вымещают, ещё и на девушке) Это так "по-мужски" 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Бразильские страсти, там и на поле могут убить. Ничего нового.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caerly
Ну это повод обменять Педро на Вендела. Оба недовольны? Самое то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Васильевич
Сампаоли гнать оттуда ссаными тряпками вместе с тренерским штабом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ songbilong
я тоже смотрел, но будучи мальчиком, где-то в 2004-2005 году :)
Я уже гораздо позже, в районе 15-16 лет)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
songbilong
Ответ Marina_Greta
Аа, вы про это) Да, какой-то поклонник завёлся 😂 за каждым моим постом следит бедненький, интересно, когда кончатся минусы, что будет делать) Ну а вообще, таких людей мне искренне жаль, жизнь их несчастная, никому они не нужны, в детстве их не любили, вот в интернете злость вымещают, ещё и на девушке) Это так "по-мужски" 😂
слишком позорно, хейтить виртуально девушку :)) да и в жизни не красиво, ну пускай тогда завидует)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсений Чернобаев
Ответ Caniball
Вендел, сидя в Спб такой: и это без меня?! Я должен был быть там!!
теперь будет боятся приезжать в Бразилию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Caniball
Вендел, сидя в Спб такой: и это без меня?! Я должен был быть там!!
Боюсь Вендела пожёстче в зените сейчас прессуют.. только ему пожаловаться некому))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Caniball
Вендел, сидя в Спб такой: и это без меня?! Я должен был быть там!!
да и классика от Зенита: почему не наказан провокатор Промес❓🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий